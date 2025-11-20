Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 20. listopadu 2025, svátek má Nikola

ČT přinese portrét Jaroslava Satoranského - herce gentlemana

DNES! | redakce | tisk | názory

Na divadelní prkna vstoupil v roce 1961 a zůstal jim věrný dodnes. Stejně tak jako filmu a televizi. Jeho herečtí kolegové jej označují za celoživotního gentlemana. Portrét oblíbeného umělce, který navzdory úspěšné kariéře zůstal nohama na zemi, uvede v dokumentu Jaroslav Satoranský - herec gentleman program ČT1 v sobotu 22. listopadu od 21:20 hodin.

S Jaroslavem Satoranským se známe od mého dětství, vždy patřil do okruhu našich rodinných přátel. Obdivoval jsem jeho skromnost, pracovitost a takovou nehranou obyčejnost. Asi čtyřikrát mi hrál tatínka v různých televizních filmech, učil mě na DAMU a následně jsme spolupracovali i jako režisér s hercem. Jsem rád, že Jaroslav s natáčením nakonec souhlasil. Když se před lety chystala série Neobyčejné životy, natáčení odmítl se slovy, že není dost zajímavý. Myslím, že je - a náš film je toho důkazem,“ říká režisér snímku Ondřej Kepka.

Jaroslav Satoranský (foto: Česká televize)
▲ Jaroslav Satoranský (foto: Česká televize)

V divadle i ve filmu ztvárnil Jaroslav Satoranský nespočet rolí, pro generace diváků je nezapomenutelným Kubou v Krkonošských pohádkách. V Divadle na Vinohradech, jehož je dlouholetým členem, nyní hraje dědečka ve hře Hana, vidět ho můžete také v Divadle Na Jezerce a v Divadle v Řeznické. V roce 2021 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.

Děkuju osudu a své ženě, že jsem mohl celý svůj život prožít s touto profesí,“ říká Jaroslav Satoranský. V roce 1961, ve stejném roce, kdy ukončil studia na DAMU, měli svatbu s Libuší Kubovou. Byli spolu až do jejího skonu v roce 2020. Jejich dcera Martina Nechanická o svém tátovi v dokumentu říká, že je tím nejlepším na světě.

V dokumentu dá Jaroslav Satoranský nahlédnout do svého soukromí. Diváky zavede na chalupu, do pražského bytu a také do divadel, kde působil. Kromě ukázek ze stěžejních rolí zakomponoval režisér Ondřej Kepka do filmu řadu dosud nepublikovaných soukromých filmových záběrů z rodinných archivů i svatby nebo unikátní materiál z archivu Divadla na Vinohradech.

O Jaroslavovi Satoranském hovoří jeho spolužáci Petr Kostka a Růžena Merunková, dále vzpomínají Jan Přeučil, Miroslav Vladyka či režisér Jaroslav Soukup, který o něm říká: „Jaroslav je ve svém herectví velmi střídmý, pracuje bez okázalých gest a mimiky.“

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Emilia-Romagna, srdce Itálie
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (7/10)
21:30 Ezoterické Česko (3/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (25)
21:45 Bachelor Česko II (2)
23:00 Kriminálka Las Vegas XIV (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (26)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Za trnkovým keřem
21:50 Labyrint 2 (6)
23:05 Labyrint 2 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Algarve
22:05 Sestrička Lea II (4/8)
23:00 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 DIA 1991
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (10)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (29)
21:55 30 případů majora Zemana (30/30)
00:00 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook