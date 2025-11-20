ČT přinese portrét Jaroslava Satoranského - herce gentlemana

ČT přinese portrét Jaroslava Satoranského - herce gentlemanaDNES! | redakce | tisk | názory
Na divadelní prkna vstoupil v roce 1961 a zůstal jim věrný dodnes. Stejně tak jako filmu a televizi. Jeho herečtí kolegové jej označují za celoživotního gentlemana. Portrét oblíbeného umělce, který navzdory úspěšné kariéře zůstal nohama na zemi, uvede v dokumentu Jaroslav Satoranský - herec gentleman program ČT1 v sobotu 22. listopadu od 21:20 hodin.
S Jaroslavem Satoranským se známe od mého dětství, vždy patřil do okruhu našich rodinných přátel. Obdivoval jsem jeho skromnost, pracovitost a takovou nehranou obyčejnost. Asi čtyřikrát mi hrál tatínka v různých televizních filmech, učil mě na DAMU a následně jsme spolupracovali i jako režisér s hercem. Jsem rád, že Jaroslav s natáčením nakonec souhlasil. Když se před lety chystala série Neobyčejné životy, natáčení odmítl se slovy, že není dost zajímavý. Myslím, že je - a náš film je toho důkazem,“ říká režisér snímku Ondřej Kepka.
V divadle i ve filmu ztvárnil Jaroslav Satoranský nespočet rolí, pro generace diváků je nezapomenutelným Kubou v Krkonošských pohádkách. V Divadle na Vinohradech, jehož je dlouholetým členem, nyní hraje dědečka ve hře Hana, vidět ho můžete také v Divadle Na Jezerce a v Divadle v Řeznické. V roce 2021 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.
Děkuju osudu a své ženě, že jsem mohl celý svůj život prožít s touto profesí,“ říká Jaroslav Satoranský. V roce 1961, ve stejném roce, kdy ukončil studia na DAMU, měli svatbu s Libuší Kubovou. Byli spolu až do jejího skonu v roce 2020. Jejich dcera Martina Nechanická o svém tátovi v dokumentu říká, že je tím nejlepším na světě.
V dokumentu dá Jaroslav Satoranský nahlédnout do svého soukromí. Diváky zavede na chalupu, do pražského bytu a také do divadel, kde působil. Kromě ukázek ze stěžejních rolí zakomponoval režisér Ondřej Kepka do filmu řadu dosud nepublikovaných soukromých filmových záběrů z rodinných archivů i svatby nebo unikátní materiál z archivu Divadla na Vinohradech.
O Jaroslavovi Satoranském hovoří jeho spolužáci Petr Kostka a Růžena Merunková, dále vzpomínají Jan Přeučil, Miroslav Vladyka či režisér Jaroslav Soukup, který o něm říká: „
Jaroslav je ve svém herectví velmi střídmý, pracuje bez okázalých gest a mimiky.“
zdroj: ČT