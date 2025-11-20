Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 20. listopadu 2025, svátek má Nikola

Vražda na malém městě se vrací na Epic Drama

DNES! | redakce | tisk | názory

Nová řada seriálu Vražda na malém městě se blíží. Od 20. listopadu se milovníci krimi mohou těšit na vlnu napětí a záhad. Sledujte nové epizody na TV kanálu Epic Drama.

Ještě více tajemství a emocí
Druhá řada přináší deset epizod plných napětí, neklidu a nečekaných zvratů. Detektiv Karl Alberg, brilantně ztvárněný Rossifem Sutherlandem, čelí novým zločinům a rostoucím tenzím v těsně propojené komunitě městečka Gibson. Každý případ vtahuje diváky do děje a ukazuje, že i to nejmalebnější město může skrývat temná tajemství.

Nové tváře a prohloubené vztahy
Kristin Kreuk se vrací jako Cassandra Lee a v této sezóně seriál vítá také několik nových postav i speciálních hostů. Marcia Gay Harden ztvárňuje postavu starostky a policejní sbor posiluje desátnice Laila Jackson (Bethany Brown). Hostující role si zde zahrají také Jamie Chung, Sara Canning a Camryn Manheim. Nováčci přinášejí novou energii a rozšiřují pohled na život v malém městě.

Soukromí vs. povinnost: univerzální dilema
Seriál mistrovsky odkrývá, jak nejasná a zrádně proměnlivá může být hranice mezi profesním a osobním životem - obzvlášť v těsně provázaných komunitách. Karl Alberg se snaží balancovat mezi policejní službou, rodinou a stále složitějším vztahem s Cassandrou v měnících se okolnostech. Diváci se mohu těšit na vyzrálejší dějové linie a dilemata týkající se loajality, emocí a rostoucího tlaku okolí.

Případy, které vtáhnou a dojmou
Nová řada nabízí širokou škálu vyšetřování - od tragických rodinných tajemství a obchodních intrik až po únosy a sociální témata. Tvůrci se věnují univerzálním motivům, jako je důvěra, chamtivost, odpuštění, síla komunity či sociální vyloučení. Motivace zločinů bývají často komplikované a nic není jen černé nebo bílé, což diváky přirozeně vede k zamyšlení nad lidskou povahou a původem zla.

Sociální rozměr: seriál s poselstvím
Vražda na malém městě není jen zábava. Pod povrchem kriminálního dramatu se dotýká témat jako sociální krize, bezdomovectví, přijetí, role místních samospráv a hluboký dopad zdánlivě drobných rozhodnutí na celou komunitu. Postavy se musí vypořádat se svými slabostmi a seriál často ukazuje, že i malé volby mohou mít obrovské následky.

Atmosféra, která vás pohltí
Jedinečné prostředí, malé městečko obklopené nádhernou přírodou, kde se všední prolíná se záhadami a běžný život kontrastuje s tragédií, vytváří nezapomenutelný zážitek. Tvůrcům se podařilo mistrovsky skloubit hřejivost maloměsta s podprahovým napětím a neklidem.

Návrat oblíbených příběhů
Druhá řada prohlubuje vztahy hlavních postav a navazuje na neuzavřené dějové linie z předchozí řady, ani jedna však není dokonale uzavřena. Tvůrci si hrají s očekáváními diváků, podsouvají falešné stopy a nechávají otázky rezonovat až do finále.

Nezapomeňte - nic nezůstane navždy pohřbeno. Nová řada a s ní i záhadné vraždy přicházejí na Epic Drama již 20. listopadu ve 21:00 v seriálu Vražda na malém městě.

zdroj: Viasat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
21:30 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Kamera na cestách
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (7/10)
21:30 Ezoterické Česko (3/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (25)
21:45 Bachelor Česko II (2)
23:00 Kriminálka Las Vegas XIV (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (26)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Za trnkovým keřem
21:50 Labyrint 2 (6)
23:05 Labyrint 2 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Algarve
22:05 Sestrička Lea II (4/8)
23:00 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 DIA 1991
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (10)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (29)
21:55 30 případů majora Zemana (30/30)
00:00 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook