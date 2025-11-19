Quantcast
Bahar přichází na obrazovky Nova Lady

Nova Lady začne od 25. 11. v 17:20 uvádět seriál Bahar. Jde o nový turecký seriál přinášející dramatický příběh ženy, která se po letech vrací domů. Tam je konfrontována s novými odhaleními i starými zradami, které byly dlouho skryty.

Režisérka Neslihan Yeşilyurt natočila rozsáhlou rodinnou ságu zasazenou do současného Turecka. Děj se soustředí na hlavní hrdinku Bahar a její vztahy s rodinou a dětmi, stejně jako na konflikty z minulosti. Natáčení probíhalo přímo v reálných lokacích, v tureckých městech, domech i interiérech, nikoli v kulisách.

Z hereckého obsazení vynikají především Demet Evgar v titulní roli a Buğra Gülsoy, který ztvárňuje jednu z klíčových postav jejího okolí. Oba patří k nejznámějším osobnostem turecké televizní scény a jejich výkony si získaly uznání kritiky i diváků. Podle tvůrců byl při natáčení kladen velký důraz na emocionální intenzitu, proto se scény hádek a konfrontací točily s minimem přerušení.

Zajímavosti:

• Seriál Bahar je adaptací jihokorejského formátu
• Seriál zaznamenal vysoký divácký ohlas - v Turecku překonal rekordní sledovanost

• Při výběru lokací byl kladen důraz na kontrasty: kombinují se starší části měst s moderní architekturou, což odráží vnitřní konflikty postav balancujících mezi tradicí a změnou.
• Produkce také natáčela v souladu s reálnými ročními obdobími, aby exteriéry - například zimní či deštivé scény - působily co nejvěrohodněji.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově

