Středa, 19. listopadu 2025, svátek má Alžběta

JustWatch CZ: Prime Video zmenšuje rozdíly, Netflix klesá

JustWatch, mezinárodní průvodce streamováním, zveřejnil poznatky o českém streamovacím trhu za třetí čtvrtletí roku 2025. Analýza je založena na streamovacím chování více než 250 tisíc českých uživatelů na webových stránkách, v televizi a v mobilních aplikacích JustWatch mezi 1. červencem a 30. zářím 2025.

Z dat vyplývá, že Netflix (27 % share na streamovacím trhu) zůstává lídrem na trhu. Jeho podíl ale klesl od druhého čtvrtletí o 1 procentní bod a meziročně o 5 procentních bodů ve srovnání se třetím čtvrtletím 2024.

Share streamovacích platforem na českém trhu (foto: JustWatch CZ)
▲ Share streamovacích platforem na českém trhu (foto: JustWatch CZ)

Pozici dvojky na streamovacím trhu má Prime Video (21 %) a pokračuje ve své vzestupné trajektorii a zmenšuje rozdíly s Netflixem poté, co za kvartál získal 1 procentní bod a meziročně 2 procentní body.

Platforma HBO Max (15 %) si upevňuje třetí místo. Za třetí čtvrtletí si připsala 2 procentní body a 4 procentní body v meziročním srovnání.

Vývoj share streamovacích platforem na českém trhu (foto: JustWatch CZ)
▲ Vývoj share streamovacích platforem na českém trhu (foto: JustWatch CZ)

Disney+ (13 %) si drží svoji pozici a meziročně se zvýšil její share o 2 procentní body.

Apple TV+ (7 %) a Oneplay (6 %) zaznamenávají v tomto čtvrtletí stabilní výsledky, každá z platforem s meziročním růstem o 1 procentní bod.

Platforma SkyShowtime (5 %) si udržuje své publikum a za 3 měsíce posílila o jeden procentní bod, nicméně meziročně klesla o jeden procentní bod.

Ostatní služby (6 %) za tři měsíce poklesly o 2 procentní body.

zdroj: JustWatch

