Úterý, 18. listopadu 2025, svátek má Romana

Šťastné a Tellyvizní! Telly s dvojnásobnou porci zábavy

Telly spouští vánoční kampaň, která potěší všechny, kdo si chtějí sváteční období užít v klidu a s pořádnou porcí zábavy. Namísto obvyklých ponožek pod stromeček mohou noví zákazníci získat prémiovou televizi s dvojnásobným obsahem.

Dvakrát víc filmů, sportu i pohádek
Telly připravila vánoční nabídku pro nové zákazníky, která spojuje dárek v podobě druhého balíčku zdarma a k tomu navíc výhodnější cenu pro dobu čtvrt roku.

Při pořízení balíčku Střední, Velký nebo MAXI dostane každý nový zákazník dárkovou kartu Telly na měsíc zdarma dle vlastního výběru, a to Sport, Red nebo Střední. Balíčky Střední a Velký jsou navíc po celé tři měsíce o 100 Kč levnější, takže přináší více zábavy za výhodnější cenu. S nejširší programovou nabídkou na trhu Telly nabízí nepřeberné množství filmů, sportu, dokumentů i vánočních pohádek pro celou rodinu.

Vánoční kampaň operátora Telly (foto: Telly)
▲ Vánoční kampaň operátora Telly (foto: Telly)

Chceme lidem dopřát pohodové svátky plné filmů, pohádek a kvalitního obsahu bez zbytečných starostí. Vánoce jsou čas, kdy jsme spolu. A s Telly jsme tu od toho, aby ten čas byl ještě příjemnější,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

V nabídce Telly nechybí desítky sportovních kanálů, dokumentární stanice, programy pro děti ani bohatý výběr filmových a seriálových kanálů. Službu lze sledovat na televizi, mobilu, počítači i tabletu, a to doma i na cestách.

Proč si vybrat právě Telly
S nejstabilnější internetovou telkou v Česku vás žádný výpadek nepřekvapí. Díky tomu můžete bez přerušení sledovat své oblíbené vánoční filmy, seriály i živé sportovní přenosy. Reklamy přetočíte během pár vteřin a v našem 7denním archivu najdete více než 20 tisíc hodin zábavy, přehledně seřazené podle žánrů i hodnocení.

Dlouhodobě výhodná nabídka platí pro všechny nové zákazníky, kteří chtějí kvalitní televizní zážitek za skvělou cenu. Více informací na www.telly.cz.

zdroj: PR článek Telly

