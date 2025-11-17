Celý příběh Středozemě na Oneplay

Quantcast
Pondělí, 17. listopadu 2025, Státní svátek; slaví Mahulena

Máloco změnilo pravidla hry jako filmové zpracování trilogie Pán prstenů. „ Nezfilmovatelné“ zněl verdikt k této ikonické literární předloze J.R.R. Tolkiena. Přesto si Frodo, Sam a celé Společenstvo získalo srdce milionů fanoušků po celém světě - těch zasvěcených, ale i těch, kteří se díky filmu se Středozemí setkali poprvé.

Není divu, že vznik seriálu provázela vlna emocí a očekávání. Po pěti letech vyjednávání a příprav vznikla první řada. Teď poprvé bude k vidění i s českým dabingem. S filmovou verzí má seriál mnoho společného: technickou preciznost, vizuální spektákl ale i natáčení v kulisách dechberoucího Nového Zélandu nebo hudbu Howarda Shorea. Proč získal Sauron svoji sílu? Kolik prstenů bylo ukováno a proč nakonec šlo jen o ten „jeden, co vládl všem“? To už nyní mohou diváci vidět na Oneplay - a hned první dvě řady.

Děj seriálu předchází kultovní trilogii Petera Jacksona. Vrací se do Druhého věku, kdy Trpaslíci, Elfové i Lidé žili v křehkém spojenectví. Vrací se i do míst, které diváci ve filmu viděli už pouze jako zlem zpustošené země - mýtický Numeron, nebo Moria jsou v seriálu zobrazeny ve své největší slávě. Také Sauron není jen ohněm ověnčené oko, ale bytost, která se zhmotnělým zlem teprve stane. Tvůrci vycházeli nejen z původních tří ikonických knih, ale především z jejich dodatků, které až encyklopedicky doplňují děj ústředního příběhu.

Oneplay uvádí hned dvě série této fantasy a přináší tak jedinečnou šanci ponořit se do příběhu, který utváří dějiny Středozemě. Pro úplný zážitek jednoho nevšedního dobrodružství jsou k vidění i původní snímky: Společenstvo prstenu, Dvě věže i Návrat krále.

zdroj: Oneplay

