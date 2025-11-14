Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 14. listopadu 2025, svátek má Sáva

Kanal 10 Sverige přešel na HD vysílání

DNES! | redakce | tisk | názory

Volně ( FTA) vysílaný program Kanal 10 Sverige je od pátku 14. listopadu 2025 dostupný v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Provozovatel provedl upgrade v satelitní distribuci.

Stanice Kanal 10 Sverige je nyní dostupná v HD na původní SD pozici stanice v rámci DVB-S platformy na kmitočtu 11,389 GHz s horizontální polarizací ze satelitu Thor 5. Vysílání je nadále poskytováno FTA.

Kanal 10 Sverige - záběr z příjmu stanice
▲ Kanal 10 Sverige - záběr z příjmu stanice

Kanal 10 Sverige HD je největší křesťanský televizní kanál ve Švédsku a nejsledovanější švédský kanál o víře a rodině. Stanice začala vysílat před 20 lety - v roce 2005. Divákům 24 hodiny denně nabízí vše od filmů, zpráv, dětských pořadů, učení, debat, bohoslužeb, konferencí, modlitebních programů a mnoha dalších relací.

technické parametry - Kanal 10 Sverige HD:

• Thor 5 (0,8°W), freq. 11,389 GHz, pol. H, SR 24500, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově

Reklama

TV program

kanál CT1 20:09 Sladce a hladce
20:10 Každý den se rodí život
20:55 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Policajt
21:45 Samuraj
23:25 Zprávy v českém znakovém jazyce
kanál NOVA 20:20 Deníček moderního fotra
22:40 Okresní přebor (15)
23:15 Okresní přebor (16)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Nesnáze pana účetního
22:30 Barbar Conan
00:45 Věřte nevěřte (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (1, 2/10)
22:00 Emmanuella 2000 (5)
00:00 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Karbon
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Zorro (1/8)
21:15 Zorro (2/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
00:30 Horná Dolná I. (5)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Faunovo velmi pozdní odpoledne
22:25 Tři chlapi na cestách
00:25 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook