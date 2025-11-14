Kanal 10 Sverige přešel na HD vysílání

Kanal 10 Sverige přešel na HD vysíláníDNES! | redakce | tisk | názory
Volně ( FTA) vysílaný program Kanal 10 Sverige je od pátku 14. listopadu 2025 dostupný v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Provozovatel provedl upgrade v satelitní distribuci.
Stanice Kanal 10 Sverige je nyní dostupná v HD na původní SD pozici stanice v rámci DVB-S platformy na kmitočtu 11,389 GHz s horizontální polarizací ze satelitu Thor 5. Vysílání je nadále poskytováno FTA.
Kanal 10 Sverige HD je největší křesťanský televizní kanál ve Švédsku a nejsledovanější švédský kanál o víře a rodině. Stanice začala vysílat před 20 lety - v roce 2005. Divákům 24 hodiny denně nabízí vše od filmů, zpráv, dětských pořadů, učení, debat, bohoslužeb, konferencí, modlitebních programů a mnoha dalších relací.
technické parametry - Kanal 10 Sverige HD:
• Thor 5 (0,8°W), freq. 11,389 GHz, pol. H, SR 24500, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA