Prima+ natáčí nový kriminální seriál Inspekce
Skupina Prima pro svoji streamovací službu prima+ aktuálně natáčí nový kriminální seriál Inspekce, který diváky zavede do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Osmidílná série vzniká ve spolupráci s touto institucí a její ambicí je přiblížit českému publiku svět, který je veřejnosti převážně skrytý.
V hlavních rolích se objeví Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger, režie se ujal David Laňka.
Realita, která překonává fikci
„
Inspekce je kriminální procedurální seriál zčásti inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. Přináší silná morální dilemata, investigativní postupy i psychologicky propracované postavy,“ popisuje koncept ředitel pro VOD segment skupiny Prima Jan Maxa. „
Ambicí seriálu je otevřít českému divákovi úplně nový svět zločinu a trestu, kriminality a spravedlnosti. Pomocí GIBS představit jejich práci a přispět k celkové edukaci diváka ve smyslu funkčnosti našeho právního systému,“ dodává Maxa.
Hlavním hrdinou příběhu je Adam Volf (Vojtěch Dyk), policista, samotář s duší vlka a s výrazným morálním kompasem, který opouští Národní protidrogovou centrálu a přechází pod křídla GIBS.
„Adam je původně detektiv Národní protidrogové centrály, kterého osloví GIBS, aby pracoval u nich. Já upřímně detektivky v televizi moc nevyhledávám, ale je pravda, že když jsem dostal scénáře Inspekce, tak mě oslovily okamžitě. Stejně jako jména tvůrců. David Laňka, Kristýna Ryška, Martin Finger a další. To mě přesvědčilo, abych po dlouhé době zase natáčel,“ říká Vojtěch Dyk. „
Nikdy jsem nehrál žádného vyšetřovatele, vždy jsem byl spíš na druhé straně. Lákalo mě si to vyzkoušet,“ prozradil další motivace pro svůj vstup do seriálu Inspekce Vojtěch Dyk.
Postava Dany Majerové, profesní partnerky Adama Volfa, je ztvárněna Kristýnou Ryškou: „
Jsem taková ta vyšetřovatelka-analytická hlava, co dává dohromady důkazy a odhaluje trestné činnosti. Seriál mě nadchl, protože zápletky nejsou ploché, a musím říct, že po dlouhé době jsem se nemohla odtrhnout od scénáře. Není to hloupý text, naopak některé části jsem si musela přečíst víckrát a poskládat si to. A to mě velmi bavilo. Často jsem si na konci dílu řekla, jak moc se těším na přečtení dalšího,“ říká herečka.
Snaha o autenticitu případů
Unikátem Inspekce je spolupráce při přípravě scénářů přímo s Generální inspekcí bezpečnostních sborů. „
Cílem v žádném případě není prvoplánově ukazovat defekty v ozbrojených složkách, ale naopak skutečnost, že existuje efektivní organizace, která dokáže tyto složky udržet zdravé,“ říká producent Jindřich Motýl. „
GIBS je mediálně dosud málo známá organizace. Snahou je ukázat její činnost, metody a výsledky, a tím přispět i k prevenci kriminality uvnitř ozbrojených složek,“ doplňuje producent Martin Růžička.
Seriál Inspekce vstoupí do nabídky prima+ v roce 2026. Natáčení probíhá převážně v Ústeckém kraji, zejména na vizuálně atraktivních lokacích Litoměřicka, a také v Praze. Osmidílná série s procedurálně uzavřenými díly nabídne napínavé příběhy inspirované realitou - od zneužívání pravomocí až po sofistikované zločiny uvnitř systému.
Seriál Inspekce pro skupinu Prima vyrábí produkční společnost Lumivod s.r.o.
zdroj: FTV Prima