Dva volné programy v ruštině opět na 13E

Dva volné programy v ruštině opět na 13EDNES!
Přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird je opět možné přijímat dva volně ( FTA) vysílané televizní programy v ruském jazyce - konkrétně TVRUS a TVRUS+. Distribuce byla přerušena začátkem tohoto měsíce.
Oba programy se opět vysílají v rámci DVB-S multiplexu společnosti Globecast na satelitním systému Eutelsat Hot Bird. Kanál TVRUS byl šířen v MPEG-2/SD, zatímco sesterský program v MPEG-4/SD.
TVRUS divákům v celé Evropě nabízí 24 hodinové vysílání se zábavním obsahem (vlastní pořady, dokumenty a seriály, hudební pořady, talk show, kulinářské relace). Vysílání bylo spuštěno v lednu 2012. Sesterský program TVRUS+ přináší filmy a seriály. Obě stanice na satelitu provozuje německá společnost a cílí na rusky hovořící publikum v Německu a dalších zemích EU, stejně jako na obyvatele bývalé SNS.
technické parametry - TVRUS, TVRUS+:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA