28,2E: Další vánoční hudební tv on air

28,2E: Další vánoční hudební tv on airDNES! | redakce | tisk | názory
V provozu je další volně ( FTA) vysílaný kanál s vánoční a zimní tematikou. Provozovatel rodiny televizních stanic pod značkou That's TV rebrandoval svůj retro hudební kanál That's Oldies na That's Christmas (na obrazovce nápis Best Christmas Music).
Diváci tak nyní mohou až do Vánoc relaxovat u těch nejlepších videoklipů, které se pojí s nejkrásnějšími svátky v roce.
Stanice That's Christmas (dříve tedy That's Oldies) vysílá v silném evropském paprsku družice Astra 2G. Příjem je proto bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.
Televize ve vánočním ladění je jednak nalákání diváků k časově omezenému vysílání hudebních hitů se zimní a vánoční tematikou. Pro provozovatele stanice je to zároveň příležitost oslovit zadavatele reklam se sezónním obsahem.
Vedle That's Christmas provedl provozovatel ještě jeden rebrand. Původní kanál zaměřený na rockovou hudbu That's Rock byl přeměněn na That's 80s. Stanice se nyní věnuje videoklipů z jedné dekády - jak název stanice napovídá na klipy z 80. let minulého století.
That's 80s vysílá v britském paprsku. Multiplex se stanicí primárně pokrývá britské ostrovy s částečným přesahem do ostatní části Evropy.
technické parametry - That's 80s (dříve That's Rock):
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - That's Christmas / Best Christmas Music (dříve That's Oldies):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA