touchtv s ročním předplatným a Google TV boxem

Společnost SATRO, s.r.o., operátor kabelové televize a datových služeb, navázala strategickou spolupráci se společností BENDR s.r.o., dodavatelem satelitní techniky a smart home řešení.
Výsledkem této spolupráce je uvedení nového produktového balíčku služby touchTV s exkluzivní nabídkou Black Friday.
Služba touchTV uvádí na trh nový balík, který spojuje roční předplatné internetové televize s moderním Google TV boxem. Díky spolupráci s firmou si mohou zákazníci zakoupit toto roční předplatné společně se smart TV zařízením již od 1 eura.
Plug&play řešení operátora umožňuje sledovat TV obsah bez nutnosti klasické kabelové či satelitní přípojky a bez zásahu technika. Přijímač stačí připojit k jakémukoliv internetovému připojení a televizoru s HDMI vstupem. Součástí nabídky jsou vybrané Google TV boxy, jako jsou Strong Air, Strong Leap, Strong Leap Una a Strong Leap S3 PRO.
Co balík nabízí:
• Roční předplatné touchTV, včetně 7denního archívu
• Google TV box: Moderní smart TV zařízení
• Jednoduchost: plug&play řešení určení pro každý televizor s HDMI vstupem
• Sledování až na 4 zařízeních: vedle Google TV boxu mohou klienti službu využívat i na dalších 3 libovolných přístrojích (mobil, tablet, notebook...)
Klíčové výhody pro zákazníky:
• Smart tv zařízení již od 1 eura (v rámci nabídky Black Friday)
• Není nutná instalace technikem
• Služba funguje na jakémkoliv internetovém připojení
• Ideální i jako doplňková TV v domácnosti, na chatu či pro starší členy domácnosti