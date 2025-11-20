touchtv s ročním předplatným a Google TV boxem

Quantcast
Čtvrtek, 20. listopadu 2025

Společnost SATRO, s.r.o., operátor kabelové televize a datových služeb, navázala strategickou spolupráci se společností BENDR s.r.o., dodavatelem satelitní techniky a smart home řešení.

Výsledkem této spolupráce je uvedení nového produktového balíčku služby touchTV s exkluzivní nabídkou Black Friday.

Služba touchTV uvádí na trh nový balík, který spojuje roční předplatné internetové televize s moderním Google TV boxem. Díky spolupráci s firmou si mohou zákazníci zakoupit toto roční předplatné společně se smart TV zařízením již od 1 eura.

Plug&play řešení operátora umožňuje sledovat TV obsah bez nutnosti klasické kabelové či satelitní přípojky a bez zásahu technika. Přijímač stačí připojit k jakémukoliv internetovému připojení a televizoru s HDMI vstupem. Součástí nabídky jsou vybrané Google TV boxy, jako jsou Strong Air, Strong Leap, Strong Leap Una a Strong Leap S3 PRO.

Co balík nabízí:

• Roční předplatné touchTV, včetně 7denního archívu
• Google TV box: Moderní smart TV zařízení
• Jednoduchost: plug&play řešení určení pro každý televizor s HDMI vstupem
• Sledování až na 4 zařízeních: vedle Google TV boxu mohou klienti službu využívat i na dalších 3 libovolných přístrojích (mobil, tablet, notebook...)

Klíčové výhody pro zákazníky:

• Smart tv zařízení již od 1 eura (v rámci nabídky Black Friday)
• Není nutná instalace technikem
• Služba funguje na jakémkoliv internetovém připojení
• Ideální i jako doplňková TV v domácnosti, na chatu či pro starší členy domácnosti

