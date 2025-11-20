Quantcast
Čtvrtek, 20. listopadu 2025, svátek má Nikola

Italská komedie Bláznivě exkluzivně ve Videotéce MAGENTA TV

T-Mobile přidává do své Videotéky v MAGENTA TV italskou romantickou komedii Bláznivě. Film, který zabodoval u diváků na letošním KVIFF, nabídne exkluzivně i s českým dabingem.

Romantická komedie Bláznivě, za níž stojí italský režisér Paolo Genovese, zažila svou českou premiéru na letošním červencovém Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Film zde obsadil třetí příčku v divácké anketě a navázal tak na úspěch režisérova předchozího snímku Naprostí cizinci, který posbíral řadu mezinárodních ocenění a je rovněž zařazen ve Videotéce operátora. Bláznivě vypráví o humorných a nečekaných situacích během prvního rande, které je plné emocí, zmatků i překvapení.

Bláznivě nabídne jen Videotéka MAGENTA TV (foto: T-Mobile)
Film byl až doposud dostupný pouze v původním italském znění. Český dabing zajistil pro T-Mobile distributor snímku v České republice, společnost Film Europe. Hlavní mužskou roli nadaboval Jan Šťastný, hlavní ženskou postavu Lucie Štěpánková.

Komedie Bláznivě bude od zítřejšího dne s výjimkou kin ke zhlédnutí výhradně ve Videotéce MAGENTA TV, která je dostupná v tarifu S Plus a vyšším. Rozšíří tak exkluzivní obsah, který dříve zahrnul například úspěšný a oceňovaný film Jiřího Mádla Vlny.

zdroj: T-Mobile

