Pátek, 21. listopadu 2025, svátek má Albert

EUMETSAT již kontroluje satelit Copernicus Sentinel-6B

DNES!

Řídicí středisko mise EUMETSAT v německém Darmstadtu oficiálně převzalo kontrolu nad družicí Copernicus Sentinel-6B, jen několik dní po jejím startu ze základny Vandenberg Space Force Base v Kalifornii v USA 17. listopadu 2025.

Po oddělení od nosné rakety experti z Evropského vesmírného operačního střediska ESA (ESOC) v německém Darmstadtu zkontrolovali stav družice a navedli ji na její nominální oběžnou dráhu.

S řízením, které bylo nyní předáno týmu letových operací EUMETSAT, družice Copernicus Sentinel-6B pomalu dosáhne své nominální oběžné dráhy ve výšce 1 336 kilometrů nad Zemí v polovině prosince. Od té doby bude několik měsíců létat v tandemu se družicí Sentinel-6 Michael Freilich, s odstupem pouhých 30 sekund. Společně tyto dvě družice zajistí přesnou křížovou kalibraci, než se Sentinel-6B stane novou mezinárodní referenční misí pro měření oceánské altimetrie.

V jádru družice Copernicus Sentinel-6B nese radarový výškoměr Poseidon-4, který měří výšku mořské hladiny měřením času radarových impulsů odražených od oceánu. Tato data odhalují změny hladiny moře, výšky vln a rychlosti větru u hladiny - klíčové vstupy pro předpovědi počasí, ochranu pobřeží a monitorování klimatu.

EUMETSAT, evropská meteorologická agentura pro družice, monitoruje počasí a klima z vesmíru. EUMETSAT se sídlem v německém Darmstadtu poskytuje svým 30 členským státům meteorologické snímky a data, která jsou nezbytná pro bezpečnost jejich komunit a pro prospěch kritických odvětví jejich ekonomik.

Členskými státy EUMETSATu jsou: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království.

