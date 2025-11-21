Quantcast

HBO natočí druhou řadu seriálu Jednotka

Společnost HBO oznámila, že původní dramatický seriál Task (Jednotka), v hlavní roli s držitelem ceny Emmy® Markem Ruffalem, se dočká druhé řady. Seriál pochází od Brada Ingelsbyho, tvůrce oceňovaného titulu Mare z Easttownu, a od své premiéry si získal uznání kritiků i diváků díky napínavému příběhu, precizní režii a skvělým hereckým výkonům.

Všechny epizody první řady jsou dostupné na HBO Max.

První řada seriálu Jednotka (Task) patří mezi tři nejrychleji rostoucí debutové tituly HBO. Magazín GQ označil seriál za „nejlepší seriál roku“, Entertainment Weekly ocenil „fenomenální obsazení“ a The Wall Street Journal jej nazval „jedním z nejlepších kriminálních thrillerů roku“.

Francesca Orsi, EVP HBO Programming, uvedla: „Už před premiérou jsme věděli, že máme v rukou silné drama, ale sledovat, jak si seriál získává diváky týden po týdnu, bylo mimořádně naplňující. Brad Ingelsby dokáže jedinečně propojit lidský příběh s napínavou zápletkou - a jsme si jistí, že druhá řada bude stejně strhující.“

Brad Ingelsby, tvůrce a showrunner seriálu, dodává: „Podpora HBO od prvního scénáře až po uvedení první řady byla neocenitelná. Jménem celého týmu se těším, že se vrátíme k práci na druhé řadě.“

O seriálu TASK
Děj první řady se odehrává v dělnických předměstích Philadelphie, kde agent FBI (Mark Ruffalo) vede speciální jednotku, která má zastavit sérii násilných loupeží vedených nenápadným rodinně založeným mužem (Tom Pelphrey).

Obsazení: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox a Martha Plimpton.
Tvůrčí tým: Brad Ingelsby (tvůrce, scenárista, showrunner), režie Jeremiah Zagar a Salli Richardson-Whitfield, vproducent Mark Ruffalo a další.

zdroj: HBO



