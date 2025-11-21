Quantcast
Společnost du nadále s kapacitou na Eutelsatu

Satelitní operátor Eutelsat oznámil prodloužení dlouhodobé spolupráce se společností du (Emirates Integrated Telecommunications Company) s cílem poskytovat vysoce kvalitní vysílací služby napříč Středním východem a severní Afrikou (MENA).

du, přední poskytovatel telekomunikačních a digitálních služeb, provozuje jeden z nejmodernějších teleportů na Středním východě a poskytuje širokou škálu komunikačních a mediálních služeb, které posilují vysílací společnosti, podniky a vládní subjekty.

Obnovená víceletá smlouva posiluje pozici společnosti du jako strategického partnera společnosti Eutelsat v regionu a podporuje širokou škálu prémiových televizních kanálů, které oslovují miliony diváků prostřednictvím společné orbitální pozice 7°W/8°W. 95 procent satelitních domácností v regionu MENA přijímá dvojpozici 7°W/8°W.

Partnerství, které staví na pevných základech spolupráce, kombinuje nejmodernější teleport a vysílací infrastrukturu společnosti du se satelitními možnostmi společnosti Eutelsat, čímž zajišťuje spolehlivé doručování signálu a provozní excelenci pro vysílací společnosti a mediální zákazníky. Toto obnovení smlouvy podtrhuje společný závazek společností Eutelsat a du umožnit vysoce kvalitní distribuci médií a podpořit inovace v celém regionálním vysílacím průmyslu. Obě společnosti společně nadále utvářejí vysílací krajinu regionu inovacemi, výkonem a dosahem.

Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
