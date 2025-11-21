Společnost du nadále s kapacitou na Eutelsatu

Společnost du nadále s kapacitou na EutelsatuDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat oznámil prodloužení dlouhodobé spolupráce se společností du (Emirates Integrated Telecommunications Company) s cílem poskytovat vysoce kvalitní vysílací služby napříč Středním východem a severní Afrikou (MENA).
du, přední poskytovatel telekomunikačních a digitálních služeb, provozuje jeden z nejmodernějších teleportů na Středním východě a poskytuje širokou škálu komunikačních a mediálních služeb, které posilují vysílací společnosti, podniky a vládní subjekty.
Obnovená víceletá smlouva posiluje pozici společnosti du jako strategického partnera společnosti Eutelsat v regionu a podporuje širokou škálu prémiových televizních kanálů, které oslovují miliony diváků prostřednictvím společné orbitální pozice 7°W/8°W. 95 procent satelitních domácností v regionu MENA přijímá dvojpozici 7°W/8°W.
Partnerství, které staví na pevných základech spolupráce, kombinuje nejmodernější teleport a vysílací infrastrukturu společnosti du se satelitními možnostmi společnosti Eutelsat, čímž zajišťuje spolehlivé doručování signálu a provozní excelenci pro vysílací společnosti a mediální zákazníky. Toto obnovení smlouvy podtrhuje společný závazek společností Eutelsat a du umožnit vysoce kvalitní distribuci médií a podpořit inovace v celém regionálním vysílacím průmyslu. Obě společnosti společně nadále utvářejí vysílací krajinu regionu inovacemi, výkonem a dosahem.