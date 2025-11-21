Seriál Gilmorova děvčata: Rok v životě v premiéře na Nova Lady

Quantcast
Po téměř deseti letech se na obrazovky vrátí Gilmoreovy - Lorelai, Rory a Emily - v seriálovém speciálu Gilmorova děvčata: Rok v životě. Nova Lady ho začne v premiéře uvádět od 26. listopadu.

Čtyřdílná minisérie sleduje osudy hlavních postav během čtyř ročních období, zimy, jara, léta a podzimu, a přináší uzavření některých jejich příběhů, které fanoušky dlouhá léta zajímaly. Navazuje na původní seriál Gilmorova děvčata z roku 2000 a dále rozvíjí mytologii městečka Stars Hollow a životů rodiny Gilmoreových.Autorkou původního seriálu a zároveň spolutvůrkyní minisérie je Amy Sherman-Palladino, která spolu se svým manželem Danielem Palladinem pracovala i na režii a scénáři.

Hlavní role opět ztvárnily Lauren Graham (Lorelai Gilmore) a Alexis Bledel (Rory Gilmore). Vrací se i Kelly Bishop jako Emily Gilmore a další výrazné tváře původní série - Scott Patterson, Keiko Agena, Matt Czuchry, Sean Gunn či Milo Ventimiglia. Nechybí ani hostující hvězdy, například Melissa McCarthy, muzikálová dvojice Sutton Foster a Christian Borle a desítky dalších postav, které diváci znají z dřívějška.

Natáčení probíhalo převážně v lokalitách evokujících idylické prostředí maloměsta Stars Hollow, s typickými uličkami, kavárnami, kostelem a komunitní atmosférou. Tvůrci věnovali velkou pozornost detailům: kulisám, dekoracím i kostýmům. Herci z původní série se často cítili jako při „návratu domů“, což se promítlo i do jejich hereckých výkonů a jemných dialogů, které fanoušci dobře znají.

Zajímavosti:

• Lorelai (Lauren Graham) doma sleduje film Dějiny násilí.
• Muzikálová dvojice Sutton Foster a Christian Borle, kteří se objevují jako hostující herci, byli v civilu manželé a dodnes udržují přátelské vztahy.
• Minisérie má celkem čtyři epizody, každá nese název podle ročního období: zima, jaro, léto, podzim

zdroj: Nova

