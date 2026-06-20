Další 4K kanál v nabídce TivúSat

Další 4K kanál v nabídce TivúSatDNES! | redakce | tisk | názory
Diváci italské satelitní platformy TivúSat (Eutelsat Hot Bird, 13°E) mohou přijímat další televizní kanál v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K a to zcela zdarma a bez měsíčních poplatků.
Do nabídky provozovatele byla zařazena stanice InUltra, která se vysílá na kmitočtu 12,380 GHz s vertikální polarizací. TivúSat je jedinou bezplatnou televizní službou, která poskytuje tento program. Stanice je součástí i dalších televizních platforem, které jsou ale placené.
InUltra přináší pořady o cestování, dobrodružství, vaření, sportu a vědě.
technické parametry - InUltra:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Nagra MA + Viaccess