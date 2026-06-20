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Další 4K kanál v nabídce TivúSat

DNES! | redakce | tisk | názory

Diváci italské satelitní platformy TivúSat (Eutelsat Hot Bird, 13°E) mohou přijímat další televizní kanál v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K a to zcela zdarma a bez měsíčních poplatků.

Do nabídky provozovatele byla zařazena stanice InUltra, která se vysílá na kmitočtu 12,380 GHz s vertikální polarizací. TivúSat je jedinou bezplatnou televizní službou, která poskytuje tento program. Stanice je součástí i dalších televizních platforem, které jsou ale placené.

InUltra přináší pořady o cestování, dobrodružství, vaření, sportu a vědě.

technické parametry - InUltra:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Nagra MA + Viaccess

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