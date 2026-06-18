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Warner TV mění programové zaměření

DNES! | Tisk | komentáře

Volně vysílaný zábavní kanál Warner TV se divákům v České republice představí s novým obsahem. První kroky k těmto změnám již provedl provozovatel - požádal o nové vysílací licence pro Warner TV.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém osmém zasedání konaného 16. června 2026 udělila pražské společnosti HBO Europe, s.r.o. celkem tři vysílací licence pro program Warner TV, které pokrývají distribuci prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T2), satelitu (DVB-S2) a skrze zvláštní přenosové systémy (šíření přes internet - OTT/IPTV). Všechny nové licence platí 12 let.


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▲ Obr č. 1 - Logo Warner TV (foto: WBD)
HBO Europe platné licence pro všechny tři způsoby distribuce Warner TV již vlastnila a to od 16. ledna 2024. Nicméně se provozovatel rozhodl požádat o licence nové. Důvodem je změna programového zaměření.

Podle nové licence Warner TV se bude jednat o televizní program zaměřený na dokumentárně zábavné pořady z americké produkce. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně v češtině na území České republiky.

Warner TV se postupně mění. Stanice již nevysílá filmy, jen seriály a dokumentární pořady. Nově bude vysílat jen dokumenty.

Původní licence Warner TV uvádí, že se jedná o televizní program zaměřený na seriály, filmy, dokumentární filmy a další pořady americké produkce.



Společnost HBO Europe zároveň českého regulátora informovala, že ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uděleních nových licencí programu Warner TV zaniknou původní vysílací licence. Laicky řečeno: s novými licencemi bude Warner TV vysílat hned, jak to bude možné a původní (staré) licence vrátí.

Warner TV je zábavní kanál s programy pro celou rodinu. Stanice vysílá na českém trhu od dubna 2024. Program je dostupný v celoplošném DVB-T2 multiplexu 23, u vybraných satelitních, kabelových či internetových televizních platforem.

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