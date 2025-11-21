Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 21. listopadu 2025, svátek má Albert

ČT1 uvede televizní film Máma

DNES! | redakce | tisk | názory

Máma je působivý příběh matky a dcery zasazený do konce 80. let 20. století. Mladá matka Lilian v podání Elizavety Maximové žijící s intelektovým postižením a nesoucí si trauma z dospívání, náhle ztratí oporu v podobě paní Holasové, kterou ztvárnila Dana Syslová.

Život její i její dcery Malvíny se během jediné hodiny obrátí vzhůru nohama. Film sleduje dvě časové roviny očima malé a dospívající Malvíny - cestu do bezpečí, fantazijní úniky k indiánským legendám, ale i pozdější snahu pochopit minulost, odpustit a přijmout, že člověk nikdy není úplně sám.

Televizní film Máma odvysílá v neděli 14. prosince od 20:10 program ČT1.

Natáčení televizního filmu Máma (foto: Radek Miča, Česká televize)
▲ Natáčení televizního filmu Máma (foto: Radek Miča, Česká televize)

Máma je už několikátý projekt, na kterém s Markem Epsteinem spolupracuji, a věřím, že jich spolu uděláme ještě spoustu. Zmiňuji to proto, že zrovna v případě tohoto projektu byla počáteční Markova nejistota v kvalitě látky tak velká, že dnes na mě působí až dojemně. Uvidíme film, který zanechá v našich srdcích i myšlenkách tolik emocí, že přesně proto má smysl, aby Česká televize fungovala tak dobře, a ještě hodně dlouho jako doteď, a dávala tak prostor tvůrcům, jako je právě Marek Epstein, přinášet do našich domovů zastavení, zamyšlení, ale i lásku a snahu o to se vnímat, rozumět si a pomáhat,“ popisuje kreativní producentka České televize Jiřina Budíková.

Z idylického soužití tří žen vytrhne hrdinky smrt nejstarší z nich. Malá Malvína se s mámou vydává na cestu, kterou rámují romantické výjevy o horách a úkrytech, a starší Malvína o mnoho let později skládá mozaiku toho, co se kdysi stalo, a hledá smíření.

Někdy kolem roku 2017 jsem ve zprávách zahlédl noticku, že dvě Češky - mentálně postiženou matku a její dceru - našli po čtrnáctidenním pátrání v bavorských lesích. Říkal jsem si, jak se tam dostaly, proč odešly, co je to za osud. Přeposlal jsem to Marku Epsteinovi se slovy: Nebyl by to úžasnej film? Po roce přinesl text tak skvostný, že se dal rovnou točit. Cítil jsem nutkavou potřebu zastat se rodiny. I takové, která nese bolest intelektového postižení - v takové není méně lásky, možná právě naopak,“ uvádí režisér Jiří Strach.

Půl roku jsem strávila jako dobrovolník na psychiatrii - zásadní, hluboká lidská zkušenost, která mi změnila vnitřní nastavení. Trávila jsem čas s lidmi s podobnou diagnózou, jako má Lilian, a učila se jejich chůzi, jemná gesta i způsob mluvy. Cítila jsem velkou zodpovědnost, aby byla Lilian pravdivá a opravdová. Vizuální proměnu vedla umělecká maskérka Lenka Nosková. Vznikla horní a spodní čelist s výplněmi, změnila jsem barvu vlasů a každé ráno se nanášely vrstvy seschlé kůže. Z proměny jsem měla upřímnou radost - pomáhala mi do role zcela vstoupit,“ popisuje Elizaveta Maximová.

Natáčení probíhalo něco málo přes dvacet dní převážně v okolí Brna. Tvůrci se rozhodli děj posunout do pozdních 80. let: bez mobilů, sociálních sítí a moderních pátracích technologií nabývá příběh větší věrohodnosti a nadčasovosti. Máma je film o důstojnosti, odvaze a blízkosti. O naději, že za rodinu má smysl bojovat - a že největší láska je často v obyčejném, tichém objetí.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:09 Sladce a hladce
20:10 Každý den se rodí život
20:55 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Smrt darebáka
22:05 Kráčející skála
00:05 Samurajové útočí
kanál NOVA 20:20 Český slavík 2025
23:35 Lucy
01:30 Mentalista IV (13)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Superúčetní
22:05 Pot a krev
00:45 Věřte nevěřte (25)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (3, 4)
22:00 Emmanuella 2000 (6)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Nepodplatiteľní
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Zorro (3/8)
21:15 Zorro (4/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
00:25 Horná Dolná II. (2)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Válka barev
22:20 Půl domu bez ženicha
00:05 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook