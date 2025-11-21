ČT1 uvede televizní film Máma

ČT1 uvede televizní film MámaDNES! | redakce | tisk | názory
Máma je působivý příběh matky a dcery zasazený do konce 80. let 20. století. Mladá matka Lilian v podání Elizavety Maximové žijící s intelektovým postižením a nesoucí si trauma z dospívání, náhle ztratí oporu v podobě paní Holasové, kterou ztvárnila Dana Syslová.
Život její i její dcery Malvíny se během jediné hodiny obrátí vzhůru nohama. Film sleduje dvě časové roviny očima malé a dospívající Malvíny - cestu do bezpečí, fantazijní úniky k indiánským legendám, ale i pozdější snahu pochopit minulost, odpustit a přijmout, že člověk nikdy není úplně sám.
Televizní film Máma odvysílá v neděli 14. prosince od 20:10 program ČT1.
Máma je už několikátý projekt, na kterém s Markem Epsteinem spolupracuji, a věřím, že jich spolu uděláme ještě spoustu. Zmiňuji to proto, že zrovna v případě tohoto projektu byla počáteční Markova nejistota v kvalitě látky tak velká, že dnes na mě působí až dojemně. Uvidíme film, který zanechá v našich srdcích i myšlenkách tolik emocí, že přesně proto má smysl, aby Česká televize fungovala tak dobře, a ještě hodně dlouho jako doteď, a dávala tak prostor tvůrcům, jako je právě Marek Epstein, přinášet do našich domovů zastavení, zamyšlení, ale i lásku a snahu o to se vnímat, rozumět si a pomáhat,“ popisuje kreativní producentka České televize Jiřina Budíková.
Z idylického soužití tří žen vytrhne hrdinky smrt nejstarší z nich. Malá Malvína se s mámou vydává na cestu, kterou rámují romantické výjevy o horách a úkrytech, a starší Malvína o mnoho let později skládá mozaiku toho, co se kdysi stalo, a hledá smíření.
Někdy kolem roku 2017 jsem ve zprávách zahlédl noticku, že dvě Češky - mentálně postiženou matku a její dceru - našli po čtrnáctidenním pátrání v bavorských lesích. Říkal jsem si, jak se tam dostaly, proč odešly, co je to za osud. Přeposlal jsem to Marku Epsteinovi se slovy: Nebyl by to úžasnej film? Po roce přinesl text tak skvostný, že se dal rovnou točit. Cítil jsem nutkavou potřebu zastat se rodiny. I takové, která nese bolest intelektového postižení - v takové není méně lásky, možná právě naopak,“ uvádí režisér Jiří Strach.
Půl roku jsem strávila jako dobrovolník na psychiatrii - zásadní, hluboká lidská zkušenost, která mi změnila vnitřní nastavení. Trávila jsem čas s lidmi s podobnou diagnózou, jako má Lilian, a učila se jejich chůzi, jemná gesta i způsob mluvy. Cítila jsem velkou zodpovědnost, aby byla Lilian pravdivá a opravdová. Vizuální proměnu vedla umělecká maskérka Lenka Nosková. Vznikla horní a spodní čelist s výplněmi, změnila jsem barvu vlasů a každé ráno se nanášely vrstvy seschlé kůže. Z proměny jsem měla upřímnou radost - pomáhala mi do role zcela vstoupit,“ popisuje Elizaveta Maximová.
Natáčení probíhalo něco málo přes dvacet dní převážně v okolí Brna. Tvůrci se rozhodli děj posunout do pozdních 80. let: bez mobilů, sociálních sítí a moderních pátracích technologií nabývá příběh větší věrohodnosti a nadčasovosti. Máma je film o důstojnosti, odvaze a blízkosti. O naději, že za rodinu má smysl bojovat - a že největší láska je často v obyčejném, tichém objetí.
zdroj: ČT