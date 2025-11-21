Světový den televize připomíná její vliv na životy lidí i obchodní úspěchy inzerentů

Světový den televize připomíná její vliv na životy lidí i obchodní úspěchy inzerentůDNES! | redakce | tisk | názory
Světový den televize vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1996 v návaznosti na první Světové televizní fórum, kde se diskutovalo o zvyšujícím se významu televize. Za tímto rozhodnutím stála snaha poukázat na rostoucí dopad televize na společnost a kulturu, její vliv na rozhodování a její schopnost informovat a ovlivňovat veřejné mínění.
Dnešní televize se od tehdejší podoby liší téměř ve všem. Zatímco dříve byla televizní obrazovka jediným oknem do světa a vysílala podle pevného programu, dnes nabízí neomezený přístup k obsahu kdykoli a odkudkoli. Diváci už nejsou pasivními příjemci, ale aktivně si vybírají, co, kdy a na jakém zařízení budou sledovat - na chytrém televizoru, počítači, tabletu či mobilu.
Současná televize je propojená, personalizovaná a globální. Nabízí živé vysílání, archivní pořady, interaktivní funkce i personalizovaná doporučení. Vývoj technologií přispěl k proměně televize v médium plně adaptované na současné turbulentní mediální prostředí. Je to živý, flexibilní ekosystém, který sahá od klasické lineární televize přes televizi připojenou k internetu, streamovací služby, HbbTV a kanály FAST až po TV ve smyslu total videa (kde TV zahrnuje i nejnovější trendy v digitálních televizních a video formátech).
Podstata a síla televize se ani po desetiletích nemění. I dnes ji vnímáme jako spolehlivý zdroj informací a prostředek, díky kterému můžeme sdílet zážitky, bavit se, vzdělávat a vést dialog napříč generacemi. V neposlední řadě televize zůstává důležitým partnerem také pro firmy - pomáhá značkám vyniknout, vyprávět příběhy a podpořit emoce, díky čemuž si na trhu mohou vybudovat nebo udržet silnou pozici,“ říká Marek Singer, prezident Asociace komerčních televizí.
Členové Asociace komerčních televizí se také letos zapojí do oslav Světového dne televize vysíláním narozeninového spotu, jehož hlavním poselstvím je fakt, že se televize neustále vyvíjí, ale její podstata se nemění. I dnes zůstává médiem, které dokáže oslovit masové publikum, utváří náš pohled na svět, inspiruje, vzdělává a propojuje.
Letošní adaptovaný spot, stejně jako všechny předchozí, je k dispozici na webových stránkách AKTV v sekci Světlový den televize - aktv.cz/svetovy-den-tv/.
zdroj: AKTV