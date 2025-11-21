Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 21. listopadu 2025, svátek má Albert

Světový den televize připomíná její vliv na životy lidí i obchodní úspěchy inzerentů

DNES! | redakce | tisk | názory

Světový den televize vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1996 v návaznosti na první Světové televizní fórum, kde se diskutovalo o zvyšujícím se významu televize. Za tímto rozhodnutím stála snaha poukázat na rostoucí dopad televize na společnost a kulturu, její vliv na rozhodování a její schopnost informovat a ovlivňovat veřejné mínění.

Dnešní televize se od tehdejší podoby liší téměř ve všem. Zatímco dříve byla televizní obrazovka jediným oknem do světa a vysílala podle pevného programu, dnes nabízí neomezený přístup k obsahu kdykoli a odkudkoli. Diváci už nejsou pasivními příjemci, ale aktivně si vybírají, co, kdy a na jakém zařízení budou sledovat - na chytrém televizoru, počítači, tabletu či mobilu.

Světový den televize, vizuál (foto: AKTV)
▲ Světový den televize, vizuál (foto: AKTV)

Současná televize je propojená, personalizovaná a globální. Nabízí živé vysílání, archivní pořady, interaktivní funkce i personalizovaná doporučení. Vývoj technologií přispěl k proměně televize v médium plně adaptované na současné turbulentní mediální prostředí. Je to živý, flexibilní ekosystém, který sahá od klasické lineární televize přes televizi připojenou k internetu, streamovací služby, HbbTV a kanály FAST až po TV ve smyslu total videa (kde TV zahrnuje i nejnovější trendy v digitálních televizních a video formátech).

Podstata a síla televize se ani po desetiletích nemění. I dnes ji vnímáme jako spolehlivý zdroj informací a prostředek, díky kterému můžeme sdílet zážitky, bavit se, vzdělávat a vést dialog napříč generacemi. V neposlední řadě televize zůstává důležitým partnerem také pro firmy - pomáhá značkám vyniknout, vyprávět příběhy a podpořit emoce, díky čemuž si na trhu mohou vybudovat nebo udržet silnou pozici,“ říká Marek Singer, prezident Asociace komerčních televizí.

Členové Asociace komerčních televizí se také letos zapojí do oslav Světového dne televize vysíláním narozeninového spotu, jehož hlavním poselstvím je fakt, že se televize neustále vyvíjí, ale její podstata se nemění. I dnes zůstává médiem, které dokáže oslovit masové publikum, utváří náš pohled na svět, inspiruje, vzdělává a propojuje.

Letošní adaptovaný spot, stejně jako všechny předchozí, je k dispozici na webových stránkách AKTV v sekci Světlový den televize - aktv.cz/svetovy-den-tv/.

zdroj: AKTV

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:09 Sladce a hladce
20:10 Každý den se rodí život
20:55 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Smrt darebáka
22:05 Kráčející skála
00:05 Samurajové útočí
kanál NOVA 20:20 Český slavík 2025
23:35 Lucy
01:30 Mentalista IV (13)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Superúčetní
22:05 Pot a krev
00:45 Věřte nevěřte (25)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (3, 4)
22:00 Emmanuella 2000 (6)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Nepodplatiteľní
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Zorro (3/8)
21:15 Zorro (4/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
00:25 Horná Dolná II. (2)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Válka barev
22:20 Půl domu bez ženicha
00:05 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook