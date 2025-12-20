Ariane 6 vynesla satelity Galileo L14

Ariane 6 vynesla satelity Galileo L143dny | redakce | tisk | názory
Společnost Arianespace úspěšně vynesla na oběžnou dráhu dvojici satelitů Galileo pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) jménem Evropské komise a Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).
Start s nosnou raketou Ariane 6 proběhl 17. prosince 2026 ve 2:01 hodiny ráno místního času (6:01 hodin ráno SEČ) z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.
Součástí mise bylo vynesení satelitů SAT 33 a SAT 34, které jsou součástí 14. startu Galileo (Galileo L14). Oba se připojí ke konstelaci satelitů Galileo první generace s cílem posílit přenosnost, dostupnost a robustnost evropského navigačního družicového systému.
Mise s označením VA266 byla pátým startem Ariane 6, evropské nosné rakety pro těžké nosiče. Byla provedena s raketou Ariane 62 (dva posilovače).
Satelity s označením SAT 33 a SAT 34 byly umístěny na střední oběžnou dráhu Země ve výšce přibližně 22 922 km. K jejich separaci došlo 3 hodiny a 55 minut po startu.
Galileo je vlajkovou lodí vesmírného programu EU. Vlastníkem je Evropská unie a spravuje ho Evropská komise. Poskytuje nejlepší výkon ve své třídě pro přesnost určování polohy v reálném čase po celém světě, a to až do rozsahu metrů. Nabízí také inovativní funkce pro profesionální uživatele, jako je ověřování signálů a vysoce přesné služby, spolu s dalšími specializovanými vládními službami. Od svého založení vede ESA návrh, vývoj a kvalifikaci vesmírných a pozemních systémů a také zajišťuje starty.