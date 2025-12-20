Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 23. prosince 2025, svátek má Vlasta

Ariane 6 vynesla satelity Galileo L14

3dny | redakce | tisk | názory

Společnost Arianespace úspěšně vynesla na oběžnou dráhu dvojici satelitů Galileo pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) jménem Evropské komise a Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Start s nosnou raketou Ariane 6 proběhl 17. prosince 2026 ve 2:01 hodiny ráno místního času (6:01 hodin ráno SEČ) z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

Součástí mise bylo vynesení satelitů SAT 33 a SAT 34, které jsou součástí 14. startu Galileo (Galileo L14). Oba se připojí ke konstelaci satelitů Galileo první generace s cílem posílit přenosnost, dostupnost a robustnost evropského navigačního družicového systému.

Mise s označením VA266 byla pátým startem Ariane 6, evropské nosné rakety pro těžké nosiče. Byla provedena s raketou Ariane 62 (dva posilovače).

Satelity s označením SAT 33 a SAT 34 byly umístěny na střední oběžnou dráhu Země ve výšce přibližně 22 922 km. K jejich separaci došlo 3 hodiny a 55 minut po startu.

Galileo je vlajkovou lodí vesmírného programu EU. Vlastníkem je Evropská unie a spravuje ho Evropská komise. Poskytuje nejlepší výkon ve své třídě pro přesnost určování polohy v reálném čase po celém světě, a to až do rozsahu metrů. Nabízí také inovativní funkce pro profesionální uživatele, jako je ověřování signálů a vysoce přesné služby, spolu s dalšími specializovanými vládními službami. Od svého založení vede ESA návrh, vývoj a kvalifikaci vesmírných a pozemních systémů a také zajišťuje starty.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - Lanová
RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - Lanová
Nadělte letos lepší Vánoce
Nadělte letos lepší Vánoce

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Anděl Páně
21:45 Marečku, podejte mi pero!
23:20 Vánoce
kanál CT2 20:00 Muž z Acapulca
21:40 Nebožtíci přejí lásce
00:00 Tajemství královny Hatšepsut
kanál NOVA 20:20 Čertova nevěsta
22:20 47 róninů
00:35 Já, pomsta
kanál PRIMA 20:15 Pretty Woman
22:40 John Wick 2
01:05 Čokoláda
kanál SEZNAM 20:10 Tři oříšky pro Popelku
22:05 Profesionálové 4 (9)
23:10 Profesionálové 4 (10)
kanál BARRANDOV 20:00 Vím, že nic nevím
21:05 Cyranův ostrov (11, 12)
22:10 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Dívka na koštěti
21:55 Krakonošov poklad
23:25 Pobozkala som Santa Clausa
kanál DVOJKA 20:10 Deň štedrovečerný
20:50 Jánošík
22:05 SĽUK: Slovenské Vianoce
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Koncert Karla Gotta
22:15 Vianočná pošta
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Všechno, co mám rád - Vánoce
22:20 Anděl na horách
00:00 Velké rodinné Vánoce

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook