Sobota, 20. prosince 2025, svátek má Dagmar

STVR Jednotka s novým pořadem História chutí

Na televizním okruhu Jednotka veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televize a rozhlas) startuje nový původní pořad "História chutí", který spojí poznání s chuťovým zážitkem. Pilotní díl věnovaný Vánocům nabídne v neděli 21. prosince 2025 v 17:55 hodin.

Další díly diváci uvidí každou neděli od 11.1.2026.

V každém dílu pořadu se tvůrci dívají na minulost „zblízka“ prostřednictvím příběhů skutečných lidí, kteří v dané době a prostředí žili. Relace divákům zprostředkuje méně známé události, postavy, zvyky a především chutě dávných dob. Nejde jen o vaření - pozornost se věnuje také tomu, jak se lidé oblékali, trávili volný čas, jaké měli hygienické návyky či jaká pravidla formovaly vztahy mezi ženami a muži.

História chutí (foto: STVR)
▲ História chutí (foto: STVR)

Jak již naznačuje název, gastronomie našich předků je jednou z hlavních linií relace. V každé epizodě dostanou moderátoři naservírována více jídla, která pro ně připraví špičkoví šéfkuchaři podle historických receptů. Tradiční jídla jsou však interpretována moderním způsobem tak, aby inspirovala i dnešního diváka.

Odstartuje vánočním speciálem
Úvodní vánoční epizoda ze Staré Ľubovne, kterou odvysílá Jednotka v neděli 21. prosince v 17:55 hodin, přenese diváky na začátek 20. století. Pořad ukáže, jak naši předkové prožívali Vánoce - proč dodržovali půst, která jídla patřila na postní stůl a která na štědrovečerní večeři, jak si vinšovali, obdarovávali se a jaké zvyky a tradice dodržovali. Diváci poznají i překvapivé španělské vánoční zvyky a jídla, která do regionu přinesla španělská princezna Isabela de Bourbon poté, co se v roce 1929 provdala za hraběte Jana Kanty Zamoyského, posledního soukromého majitele hradu.

Pořadem provází moderátorská dvojice Martina „Maca“ Zábranská a Tibor Ferenčík. Maca přináší do pořadu cit pro atmosféru měst a jejich příběhy. Historii vnímá jako živý organismus, který vypráví přes hrady, zámečky či krajinu. Tibor je zase moderátor, který je poblíž mladému publiku, má rád technologie, pohyb a městský život. Společně vytvářejí dynamickou dvojici, která se umí navzájem doplňovat, odlehčit odborná témata a zprostředkovat je divákům srozumitelně a s humorem.

Významnou součástí každé epizody jsou i špičkoví kuchaři. V pilotní vánoční části se představí Lukáš Heuser, rodák z Lučence, který více než dvanáct let působil ve Švýcarsku a vypracoval se až na pozici sous-chefa ve čtyřhvězdičkovém hotelu Glacier v Grindelwaldu. Po návratu na Slovensko si s manželkou otevřel restauraci Origin v historické smaltovně v Lučenci. Získal ocenění Objev roku na Gurmán Award a bedekr Gault & Millau jej označil za Šéfkuchaře zítřka. Dalším ze šéfkuchařů je Jakub Biro, který se ke kuchařskému umění dostal už v dětství díky babičce a později v Anglii objevil vášeň pro francouzskou gastronomii a její bohaté techniky.

Spolupráce s vědci a odborníky
Historie chutí je původní formát STVR. Za námětem stojí scénárista a spisovatel Richard Pupala, držitel ceny Anasoft Litera, který se dlouhodobě věnuje práci s historickým kontextem a atmosférou. Při tvorbě relace spolupracoval se Slovenskou akademií věd a Slovenským národním muzeem, aby byla fakta a reálie maximálně autentická. Vývoj projektu trval přibližně půl roku.

Relace se natáčí převážně v exteriérech, v historických lokalitách po celém Slovensku. Příprava jedné epizody trvá od vývoje několik měsíců, samotné natáčení spolu s přípravou zabere přibližně pět až šest dní. Kromě výběru autentických lokalit je součástí náročného výrobního procesu také práce s kostýmy, rekvizitami, historickými rešeršemi a dobovými jídly, které se vaří podle tradičních receptů.

Cílem Historie chutí je oslovit několik generací diváků - těch, které zajímá historie, gastronomie i příběhy konkrétních měst a lidí. Každá epizoda spojuje poznání s chuťovým zážitkem a propojuje minulost se současností. STVR tak přináší původní formát, který divákům ukáže, že i dějiny lze poznávat přes vůně a chutě - přímo z kuchyně.

zdroj: STVR

