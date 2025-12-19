Televize Rebel s novou licencí na pozemní vysílání

Televize Rebel s novou licencí na pozemní vysíláníDNES! | redakce | tisk | názory
Hudební stanice zaměřená na rockovou hudbu, Rebel TV, bude poskytovat svůj program divákům pozemního vysílání prostřednictvím nové vysílací licence. Rozhodla o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).
RRTV na svém posledním letošním sedmnáctém zasedání konaného 16. prosince 2025 rozhodla o udělení nové licence na pozemní vysílání ostravské společnosti TP Pohoda, s.r.o. Licence platí 12 let na území České republiky.
Podle licence se bude jednat o hudební program vysílaný 24 hodiny denně v češtině.
Televize Rebel již v pozemním multiplexu vysílá. Stanici doposud provozovala společnost Digital Broadcasting, s.r.o. - tedy provozovatel celoplošného DVB-T2 multiplexu 24, ve kterém je stanice šířena.
Společnost Digital Broadcasting zároveň vrátil původní licenci Rebel TV na pozemní vysílání.
Pro televizní diváky změna provozovatele Rebel TV nemá žádný dopad. Stanice je nadále dostupná v pozemním vysílání a u vybraných televizních operátorů.