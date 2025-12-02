Quantcast
Úterý, 2. prosince 2025, svátek má Blanka

OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24

Z celoplošného multiplexu 24, který provozuje společnost Digital Broadcasting, zmizela programová pozice české hudební a lifestylové televize OK TV.

Pro diváky pozemního vysílání šířila OK TV v posledních týdnech statickou obrazovku s obecnou informací o přerušení vysílání. Diváci se z této obrazovky nedozvěděli zda a případně kdy bude vysílání opět obnoveno.

Dříve vysílaná statická obrazovka OK TV v pozemním vysílání
▲ Dříve vysílaná statická obrazovka OK TV v pozemním vysílání

Nakonec po vypnutí slotu OK TV v DVB-T2 multiplexu 24 to již vypadá, že vysílání se zde neobjeví. Diváci totiž přišli o programovou pozici, na které měli tuto stanici naladěnou.

Provozovatel OK TV, společnost TV OK s.r.o., přerušil pozemní vysílání 16. října 2025. Českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) informoval, že terestrické vysílání chce přerušit do poloviny ledna 2026. Stanice je aktuálně dostupná ve formě live streamu na oficiálních stránkách oktv.cz.

OK TV začala vysílat v květnu 2024. Cílem provozovatele stanice bylo nabídnout divákům směs hudby a lifestylového obsahu a získat na trhu podíl kolem dvou procent. Bohužel, stanice se nedostala k mnoha divákům. Největší televizní operátoři program do své nabídky nezařadili.

