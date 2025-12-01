13E: Hudební Radio Zeta HD či RadioFreccia HD jen z nového TP

13E: Hudební Radio Zeta HD či RadioFreccia HD jen z nového TPDNES! | redakce | tisk | názory
Italské hudební televize jako Radio Zeta HD či RadioFreccia HD i filmový program wedotv Movies Italia naladí satelitní divák od prvního prosince už jen z nových vysílacích parametrů. Stanice zůstávají volné ( FTA) a dostupné s parabolami malých rozměrů.
Změnily se jen vysílací parametry (transpondér a satelit). Vysílání je stále poskytováno na pozici 13°E.
Stanice Radio Zeta HD, RadioFreccia HD, RTL 102.5 Caliente HD, RTL 102.5 HD, Radionorba TV, People TV, GEB TV, Daystar HD, Simayeh Azadi TV HD, Vilayet HD, wedotv Movies Italia ukončily k 1.12.2025 šíření na kmitočtu 11,642 GHz. Vysílání je možné již několik měsíců přijímat z nových vysílacích parametrů. Většina stanic pokračuje na kmitočtu 11,373 GHz.
nové technické parametry - Radio Zeta HD, RadioFreccia HD, RTL 102.5 Caliente HD, RTL 102.5 HD, Radionorba TV, People TV, Simayeh Azadi TV HD, Vilayet HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,373 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
nové technické parametry - GEB TV, Daystar HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 10,727 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
nové technické parametry - wedotv Movies Italia:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
nové technické parametry - Sat.tv HD promo:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
bývalé technické parametry - Radio Zeta HD, RadioFreccia HD, RTL 102.5 Caliente HD, RTL 102.5 HD, Radionorba TV, People TV, GEB TV, Daystar HD, Simayeh Azadi TV HD, Vilayet HD, wedotv Movies Italia, Sat.tv HD promo (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,642 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA