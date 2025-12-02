Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 2. prosince 2025, svátek má Blanka

ČT v koprodukci natáčí historickou minisérii Anežka

DNES! | redakce | tisk | názory

Natáčení koprodukční česko-slovensko-německo-polské historické minisérie Anežka zachycuje v dramatickém ztvárnění vůbec poprvé příběh inspirovaný životem svaté Anežky České - jedné z nejvýznamnějších žen českých dějin.

Výběr lokací zahrnuje řadu historických míst po celé České republice, mimo jiné Anežský klášter, hrad Cheb, baziliku v Třebíči, hrady Lipnice a Zvíkov.

Anežka je dvoudílná historická minisérie, která poprvé přibližuje osud přemyslovské princezny narozené do mocenských her a sňatkové politiky - a zároveň ženy, která se dokázala vzepřít svému předurčení a stát se vizionářkou své doby. Minisérie kombinuje dvě roviny: osobní drama ženy, která nachází vlastní cestu, a moderní interpretaci středověku skrze ženskou perspektivu. Zkoumá témata hodnoty lidského života, spravedlnosti, genderové rovnosti, soucitu i zodpovědnosti moci. Hlavní roli Anežky ztvárňuje držitelka Českého lva Eliška Křenková, režie se ujala také držitelka Českého lva Lenka Wimmerová,“ vysvětluje kreativní producentka České televize Tereza Polachová.

Historická minisérie Anežka (foto: Zuzana Panská, Česká televize)
▲ Historická minisérie Anežka (foto: Zuzana Panská, Česká televize)

Minisérie divákům představí dosud nevyprávěný příběh světice, která - podle některých - duchovně provázela českou společnost až k Sametové revoluci v roce 1989, kdy byla svatořečena. Zároveň přinese inspirativní portrét ženy, která dokázala přesáhnout limity své doby a naplnit vše, k čemu měla předpoklady.

Anežčin příběh je nadčasový. Ukazuje hodnoty, které jsou blízké i dnešnímu publiku - rodinu, přátelství a odvahu jít vlastní cestou. Anežka se vzdala privilegií i osobního štěstí, aby pomáhala druhým. Její schopnost proměnit ztrátu v pozitivní čin je pro dnešní svět velkou inspirací,“ uvádí producentka Film Kolektiv Karla Stojáková.

Minisérie vzniká podle scénáře Terezy Brdečkové, která k předloze říká: „Legenda praví, že Anežka byla patronka, léčitelka, zakladatelka řádů. Naše Anežka je ale mnohem víc: silná a moudrá žena, která odmítla být královským zbožím na prodej. Prošla těžkou životní zkušeností a poznala, na čem opravdu záleží: na sebeúctě, boží i lidské lásce a soudržnosti.“

Natáčení probíhá na klíčových historických místech, které příběhu dodávají nejen autenticitu, ale i velkorysý vizuální rozsah. Anežka je projektem o odvaze, lidskosti a naději - příběhem ženy, jejíž hlas překročil staletí.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
20:55 Inspektorka Candice Renoirová III
kanál CT2 20:00 Starověké velmoci
20:55 David Becher - Hippokrates Karlových Varů
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (28)
21:40 Odznak Vysočina II (8)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (29)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 3 (3)
21:30 Labyrint 3 (4)
22:45 Profesionálové 4 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův ostrov (5, 6)
22:30 Babicovy hospody
kanál JEDNOTKA 20:30 Vanina (3/4)
22:30 OKTOPUS (11/13)
23:34 V sieti diabla
kanál DVOJKA 20:00 NAŠE STOROČIE očami storočných
20:30 Rozpad Sovietskeho zväzu
21:25 Tom Cruise, večný mladík
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (13)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Laskavý divák promine (4)
21:55 Žena za pultem (4)
23:05 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook