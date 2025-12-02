ČT v koprodukci natáčí historickou minisérii Anežka

ČT v koprodukci natáčí historickou minisérii AnežkaDNES! | redakce | tisk | názory
Natáčení koprodukční česko-slovensko-německo-polské historické minisérie Anežka zachycuje v dramatickém ztvárnění vůbec poprvé příběh inspirovaný životem svaté Anežky České - jedné z nejvýznamnějších žen českých dějin.
Výběr lokací zahrnuje řadu historických míst po celé České republice, mimo jiné Anežský klášter, hrad Cheb, baziliku v Třebíči, hrady Lipnice a Zvíkov.
„
Anežka je dvoudílná historická minisérie, která poprvé přibližuje osud přemyslovské princezny narozené do mocenských her a sňatkové politiky - a zároveň ženy, která se dokázala vzepřít svému předurčení a stát se vizionářkou své doby. Minisérie kombinuje dvě roviny: osobní drama ženy, která nachází vlastní cestu, a moderní interpretaci středověku skrze ženskou perspektivu. Zkoumá témata hodnoty lidského života, spravedlnosti, genderové rovnosti, soucitu i zodpovědnosti moci. Hlavní roli Anežky ztvárňuje držitelka Českého lva Eliška Křenková, režie se ujala také držitelka Českého lva Lenka Wimmerová,“ vysvětluje kreativní producentka České televize Tereza Polachová.
Minisérie divákům představí dosud nevyprávěný příběh světice, která - podle některých - duchovně provázela českou společnost až k Sametové revoluci v roce 1989, kdy byla svatořečena. Zároveň přinese inspirativní portrét ženy, která dokázala přesáhnout limity své doby a naplnit vše, k čemu měla předpoklady.
„
Anežčin příběh je nadčasový. Ukazuje hodnoty, které jsou blízké i dnešnímu publiku - rodinu, přátelství a odvahu jít vlastní cestou. Anežka se vzdala privilegií i osobního štěstí, aby pomáhala druhým. Její schopnost proměnit ztrátu v pozitivní čin je pro dnešní svět velkou inspirací,“ uvádí producentka Film Kolektiv Karla Stojáková.
Minisérie vzniká podle scénáře Terezy Brdečkové, která k předloze říká: „Legenda praví, že Anežka byla patronka, léčitelka, zakladatelka řádů. Naše Anežka je ale mnohem víc: silná a moudrá žena, která odmítla být královským zbožím na prodej. Prošla těžkou životní zkušeností a poznala, na čem opravdu záleží: na sebeúctě, boží i lidské lásce a soudržnosti.“
Natáčení probíhá na klíčových historických místech, které příběhu dodávají nejen autenticitu, ale i velkorysý vizuální rozsah. Anežka je projektem o odvaze, lidskosti a naději - příběhem ženy, jejíž hlas překročil staletí.
zdroj: ČT