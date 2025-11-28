Slovenský rozhlas má nového ředitele

Slovenský rozhlas má nového řediteleDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) informoval o jmenování Petera Janků do funkce ředitele Slovenského rozhlasu.
Peter Janků je respektovaným odborníkem v oblasti kultury, médií, umělecké tvorby a rozhlasové dramaturgie, který dlouhodobě působí ve slovenském kulturním a mediálním prostoru. V médiích pracoval zejména v publicistických redakcích, přičemž za své reportáže obdržel řadu ocenění. Ve Slovenském rozhlase působil jako šéfdramaturg a intendant Rádia Devín, Junior, Litera a Pyramida.
Peter Janků má za sebou rozsáhlou tvůrčí činnost. Je autorem divadelních her, rozhlasových dokudramat, scénářů i scénografií pro desítky produkcí doma i v zahraničí. Jako hudebník patří k výrazným osobnostem slovenského folku a gospelové scény. Je držitelem několika domácích i mezinárodních ocenění v oblasti scénografie, novinářské práce, dramatické tvorby i hudby.
zdroj: STVR