Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 28. listopadu 2025, svátek má René

CANAL+ Polska s novou kapacitou na 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Operátor polské pay-tv platformy CANAL+ Polska zaktivoval nový vysílací transpondér na satelitním systému Eutelsat Hot Bird, který se nachází na orbitální pozici 13°E.

Nová kapacita CANAL+ Polska je v provozu na kmitočtu 12,092 GHz s horizontální polarizací a je poskytována ze satelitu Eutelsat Hot Bird 13F. Jde o identickou programovou nabídku, kterou nabízí multiplex na frekvenci 10,796 GHz s vertikální polarizací z družice Eutelsat Hot Bird 13G. Parametry obou multiplexů jsou shodné.

V rámci obou paketů se vysílají jen placené programy - konkrétně Motowizja HD, TVP Kultura HD, TVP Seriale HD, CBS Reality HD, FilmBox Premium HD, TV Puls HD, Puls 2 HD, Kino Polska HD, FilmBox Extra HD, Telewizja WP, TVP ABC, TVP Historia, Kino Polska Muzyka, FilmBox Action a FilmBox Family.

nové technické parametry - CANAL+ Polska:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,092 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

původní technické parametry - CANAL+ Polska:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Každý den se rodí život
20:55 Všechnopárty
21:50 Hercule Poirot XI
kanál CT2 20:00 Jeff
21:35 V žáru velkoměsta
23:15 Panika v Needle Parku
kanál NOVA 20:20 Franta mimozemšťan
22:40 Cizinec ve vlaku
00:55 Mentalista IV (23)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Pan účetní jde do důchodu
22:20 Až do smrti
00:30 Věřte nevěřte (30)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (5, 6)
22:00 Emmanuella 2000 (7)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Zorro (5/8)
21:15 Zorro (6/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
00:30 Horná Dolná II. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Romance v Bell Harbor
22:15 Jako jed
23:55 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook