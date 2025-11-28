CANAL+ Polska s novou kapacitou na 13E

CANAL+ Polska s novou kapacitou na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor polské pay-tv platformy CANAL+ Polska zaktivoval nový vysílací transpondér na satelitním systému Eutelsat Hot Bird, který se nachází na orbitální pozici 13°E.
Nová kapacita CANAL+ Polska je v provozu na kmitočtu 12,092 GHz s horizontální polarizací a je poskytována ze satelitu Eutelsat Hot Bird 13F. Jde o identickou programovou nabídku, kterou nabízí multiplex na frekvenci 10,796 GHz s vertikální polarizací z družice Eutelsat Hot Bird 13G. Parametry obou multiplexů jsou shodné.
V rámci obou paketů se vysílají jen placené programy - konkrétně Motowizja HD, TVP Kultura HD, TVP Seriale HD, CBS Reality HD, FilmBox Premium HD, TV Puls HD, Puls 2 HD, Kino Polska HD, FilmBox Extra HD, Telewizja WP, TVP ABC, TVP Historia, Kino Polska Muzyka, FilmBox Action a FilmBox Family.
nové technické parametry - CANAL+ Polska:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,092 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
původní technické parametry - CANAL+ Polska:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK