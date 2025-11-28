MediaForEurope investuje do portugalské skupiny Impresa

MediaForEurope investuje do portugalské skupiny ImpresaDNES! | redakce | tisk | názory
Evropská mediální skupina MfE (MediaForEurope) rozšiřuje svoji přítomnost v Evropě. Společnost získala 32,9% podíl ve společnosti Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., přední portugalské mediální skupině.
Impresa je provozovatelem televizní sítě SIC a vydavatelem digitálních a printových publikací, včetně týdeníku Expresso.
MfE svým vstupem do Impresa rozšiřuje svoji přítomnost na Pyrenejském poloostrově a v celé Evropě. Nově bude působit již v šesti zemích: Itálii, Španělsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Portugalsku.
Investice, která nezahrnuje získání kontrolního podílu, je založena na průmyslové logice a spolupráci s rodinou Balsemãových, kteří jsou dlouholetými akcionáři společnosti Impresa. Cílem je vyvinout společný dlouhodobý projekt. Spolupráce začne okamžitě a bude zahrnovat prodej reklamy a rozvoj digitální platformy.
Pro MfE je Portugalsko trhem v souladu s vizí evropské mediální společnosti, schopné propagovat místní produkci a růst prostřednictvím digitálních platforem a nových technologií.