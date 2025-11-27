Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 27. listopadu 2025, svátek má Xenie

Filmbox uvede tři série seriálu Kriminálka Vídeň

DNES! | redakce | tisk | názory

Prosincové podvečery na FilmBoxu patří vídeňským detektivům. Od 1. prosince se na obrazovky vrací „Kriminálka Vídeň“, oblíbená podívaná plná napětí. Každý všední den v 18:10 se diváci mohou těšit na dvě epizody příběhů, jež odhalují nejen zločin, ale i témata, která rezonují současnou společností.

14., 15. a 16. série přinášejí celkem 48 epizod, které diváky zavedou do samotného srdce Vídně, města hudby, historie a kultury, proslaveného skladateli jako Mozart, Beethoven či Strauss, velkolepými císařskými paláci Habsburků a působivou architekturou. Pod elegancí historických ulic a klidem toku Dunaje však město skrývá nečekané nebezpečí, intriky a tajemství. Příběhy se odehrávají nejen ve Vídni, ale také v malebných regionech Horního a Dolního Rakouska a Štýrska.

Kriminálka Vídeň (foto: SPI/FilmBox/Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG)
▲ Kriminálka Vídeň (foto: SPI/FilmBox/Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG)

V čele týmu vyšetřovatelů se ve 14. sérii představí osvědčená sestava: major Carl Ribarski (Stefan Jürgens), Simon Steininger (Michael Steinocher), Penny Lanz (Lilian Klebow), soudní lékařka Dr. Franziska Beck (Maria Happel), forenzní technik Franz Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) a nová velitelka, Dr. Henriette Wolf (Brigitte Kren). Dr. Henriette Wolf je zkušená vyšetřovatelka s hodností plukovnice, která přichází do týmu, aby převzala velení po předchozím šéfovi Ottovi Dirnbergerovi (Dietrich Siegl).

Další klíčovou ženskou postavou je Penny Lanz v podání Lilian Klebow. Postava Penny Lanz od začátku seriálu postoupila z pozice okrskové inspektorky na skupinovou inspektorku. Její odvaha, přímočarost a neochvějný smysl pro spravedlnost z ní dělají jednu z nejoblíbenějších postav. Klebow přisuzuje trvalý úspěch seriálu soudržnosti mezi herci, jejich zapálení pro projekt a schopnosti bavit se i při náročné práci.

Nové epizody přinášejí záhadné příběhy, včetně smrti umělkyně, ženy trpící pocitem viny za zločin, který si nevybavuje, nebo vesnice s temnou minulostí. Kromě poutavých kriminálních zápletek se napříč všemi třemi sériemi objevují témata, která dávají příběhům širší přesah, a to například potíže s duševním zdravím, podezření z násilí, sociální vyloučení nebo kyberútoky. Právě tato kombinace kriminálního vyprávění a aktuálních společenských témat vybudovala seriálu „Kriminálka Vídeň“ věrnou diváckou základnu, a jeho popularita přispěla k rozvoji takzvaného „SOKO fenoménu“, rozsáhlé sítě německojazyčných kriminálních pořadů založených na speciálních vyšetřovatelských jednotkách. Tento formát inspiroval několik dalších pořadů v různých městech, například „Zvláštní jednotka, Lipsko“ (SOKO Leipzig, 2001), „Speciální tým., Kolín“ (SOKO Köln, 2003) a „SOKO Wismar“ (2004), přičemž „Kriminálka Vídeň“ (SOKO Wien) se k této síti připojila v roce 2005.

České publikum se na seriál může těšit od 1. prosince každý všední den v 18:10 na FilmBoxu.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní

Reklama

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Poloostrov Yucatán, Mexiko Mayů
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (8/10)
21:30 Ezoterické Česko (4/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (27)
21:45 Bachelor Česko II (4)
23:15 Kriminálka Las Vegas XIV (3)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (28)
21:35 Inkognito
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Copak je to za vojáka
22:00 Labyrint 3 (1)
23:15 Labyrint 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Oxforde
22:05 Sestrička Lea II (5/8)
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Spýtaj sa, kto to bol Giovanni Falcone
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (12)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Žena za pultem (1/12)
21:20 Žena za pultem (2)
22:20 Žena za pultem (3)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook