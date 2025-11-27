Filmbox uvede tři série seriálu Kriminálka Vídeň

Filmbox uvede tři série seriálu Kriminálka VídeňDNES! | redakce | tisk | názory
Prosincové podvečery na FilmBoxu patří vídeňským detektivům. Od 1. prosince se na obrazovky vrací „Kriminálka Vídeň“, oblíbená podívaná plná napětí. Každý všední den v 18:10 se diváci mohou těšit na dvě epizody příběhů, jež odhalují nejen zločin, ale i témata, která rezonují současnou společností.
14., 15. a 16. série přinášejí celkem 48 epizod, které diváky zavedou do samotného srdce Vídně, města hudby, historie a kultury, proslaveného skladateli jako Mozart, Beethoven či Strauss, velkolepými císařskými paláci Habsburků a působivou architekturou. Pod elegancí historických ulic a klidem toku Dunaje však město skrývá nečekané nebezpečí, intriky a tajemství. Příběhy se odehrávají nejen ve Vídni, ale také v malebných regionech Horního a Dolního Rakouska a Štýrska.
V čele týmu vyšetřovatelů se ve 14. sérii představí osvědčená sestava: major Carl Ribarski (Stefan Jürgens), Simon Steininger (Michael Steinocher), Penny Lanz (Lilian Klebow), soudní lékařka Dr. Franziska Beck (Maria Happel), forenzní technik Franz Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) a nová velitelka, Dr. Henriette Wolf (Brigitte Kren). Dr. Henriette Wolf je zkušená vyšetřovatelka s hodností plukovnice, která přichází do týmu, aby převzala velení po předchozím šéfovi Ottovi Dirnbergerovi (Dietrich Siegl).
Další klíčovou ženskou postavou je Penny Lanz v podání Lilian Klebow. Postava Penny Lanz od začátku seriálu postoupila z pozice okrskové inspektorky na skupinovou inspektorku. Její odvaha, přímočarost a neochvějný smysl pro spravedlnost z ní dělají jednu z nejoblíbenějších postav. Klebow přisuzuje trvalý úspěch seriálu soudržnosti mezi herci, jejich zapálení pro projekt a schopnosti bavit se i při náročné práci.
Nové epizody přinášejí záhadné příběhy, včetně smrti umělkyně, ženy trpící pocitem viny za zločin, který si nevybavuje, nebo vesnice s temnou minulostí. Kromě poutavých kriminálních zápletek se napříč všemi třemi sériemi objevují témata, která dávají příběhům širší přesah, a to například potíže s duševním zdravím, podezření z násilí, sociální vyloučení nebo kyberútoky. Právě tato kombinace kriminálního vyprávění a aktuálních společenských témat vybudovala seriálu „Kriminálka Vídeň“ věrnou diváckou základnu, a jeho popularita přispěla k rozvoji takzvaného „SOKO fenoménu“, rozsáhlé sítě německojazyčných kriminálních pořadů založených na speciálních vyšetřovatelských jednotkách. Tento formát inspiroval několik dalších pořadů v různých městech, například „Zvláštní jednotka, Lipsko“ (SOKO Leipzig, 2001), „Speciální tým., Kolín“ (SOKO Köln, 2003) a „SOKO Wismar“ (2004), přičemž „Kriminálka Vídeň“ (SOKO Wien) se k této síti připojila v roce 2005.
České publikum se na seriál může těšit od 1. prosince každý všední den v 18:10 na FilmBoxu.
zdroj: SPI / FilmBox