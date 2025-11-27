Štědrý den na TV JOJ bude opět bez reklam

Štědrý den na TV JOJ bude opět bez reklamDNES! | redakce | tisk | názory
JOJ Group připravila bohatý vánoční program pro všechny generace. Hlavní kanál JOJ nabídne celodenní nabídku pohádek a nestárnoucích filmových klasik, zatímco JOJ Plus přidá porci dobrodružství a sváteční zábavy.
JOJ Svet doplní sváteční dny o zajímavé dokumenty ze Slovenska i ze světa.
Vedle bohatého svátečního programu čeká na diváky TV JOJ vysílání na Štědrý den bez reklam. Pro diváky komerční televize to bude odpočinek od reklamních bloků, pro provozovatele stanice příležitost ke zkoumání, jak diváci reagují na vysílání bez reklam.
Vánoce bez reklam jsou na TV JOJ pravidelností již několik let. Je to vánoční dárek pro všechny před televizní obrazovkou, oslava nejoblíbenějšího svátku rodiny a pohody a zároveň vyjádření díků věrným divákům.
Co jednotlivé programy nabídnou?
Na TV JOJ na Štědrý den diváky čeká rodinná klasika Sám doma (13:00 hodin), animovaná verze příběhu Grinch (14:45), ikonická pohádka Perinbaba (17:25), klasická pohádka pohádek Tři oříšky pro Popelku (19:00) a kultovní český film Pelíšky (20:30).
Na první svátek vánoční hlavní kanál nabídne S čerty nejsou žerty (14:50) či Sám doma 2: Ztracený v New Yorku (20:30). Na druhý svátek vánoční televize nabídne nestárnoucí českou pohádkovou klasiku Princezna se zlatou hvězdou (13:00) či premiérovou fantasy komedii Milý Santa (20:30).
Na sesterském programu JOJ Plus diváky na Štědrý den čekají Tři veteráni (14:15), Kocour v botách (20:30 hodin) a Mr. Bean: Veselé Vánoce (22:00). Na první svátek vánoční čeká diváky velkolepá výprava do světa mušketýrů - Tři mušketýři (20:30) a na druhý svátek vánoční ve stejném čase film Prázdniny.