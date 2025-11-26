Quantcast
Středa, 26. listopadu 2025, svátek má Artur

STVR s pestrým vánočním programem

Slovenská televize a rozhlas (STVR) připravila na vánoční týden od 22. do 28. prosince 2025 bohatý sváteční program na všech televizních i rozhlasových okruzích.

Jednotka nabídne původní pohádky, slovenskou a českou klasiku i rodinné filmy, Dvojka uvede premiérovou dětskou, dokumentární, koncertní a duchovní tvorbu.

Jednotka
Jednotka nabídne divákům během svátečního týdne pohádky, původní premiéry a nebude chybět ani slovenská a česká klasika. Vánoční týden na Jednotce otevře v pondělí 22. prosince v 15:40 premiéra animovaného loutkového filmu "Keď život chutí" (Když život chutná), ve kterém třináctiletý Ben bojuje s prvním zklamáním v lásce i s nadbytečnými kily a postupně zjišťuje, že i na velké problémy existuje řešení a nejdůležitější je mít se rád. Večerní program doplní ve 20:30 hodin premiéra romantického vánočního filmu "Pobozkala som Santa Clausa" (Políbila jsem Santa Clause). V úterý 23. prosince uvede Jednotka ve 12:05 hodin tradiční charitativní program "Úsmev ako dar" (Úsměv jako dar). Večer ve 20:30 bude patřit české rodinné klasice Dívka na koštěti.

Během 24. prosince dostanou prostor několik oblíbené pohádky z produkce STVR: "Láska na vlásku", "Sedem zhavranelých bratov" a "Čarovné jablko", které zpříjemní sváteční atmosféru dětským i dospělým divákům. Ke Štědrému dni neodmyslitelně patří i klasické slovenské televizní filmy - Jednotka proto uvede tituly "Vianočné oblátky" (Vánoční oplatky) a "Rysavá jalovica" (Rysavá jalovice), které připomenou tradiční zvyky, humor i hodnoty starších generací. Nebude chybět ani nový sváteční film Marka Ťapáka s názvem "Deň štedrovečerný" (Den štědrovečerní). Večer ve 20:30 hodin odvysílá Jednotka v premiéře novou vánoční pohádku "Čáry máry". Příběh Ondra, který se stydí za pekařskou zástěru a touží po vojenské uniformě, princezně Anny, strýce Arpáda a čaroděje Lába ukáže, co všechno může způsobit ziskuchtivé kouzlo, když je ve hře samotný král a budoucnost celého království. Štědrý den uzavře ve vysílání Jednotky Půlnoční mše svatá.

První svátek vánoční (25. prosince) přinese na pokračování pohádkového maratonu - Jednotka uvede další pohádky STVR "Čarovný kamienok" (Kouzelný kamínek) a "Zakliata jaskyňa" (Zakletá jeskyně). Večer ve 20:20 hodin bude patřit koprodukční premiéře pohádky České televize s názvem Záhada strašidelného zámku, která se odehrává na zámku Strašperk, kde princezna Elvíra vylepšuje královský rozpočet strašidelnými prohlídkami - dokud se ukáže, že kouzelné bytosti nelze mít úplně pod kontrolou. Pohádkové poselství připomene, že problémy se nejlépe řeší spolu a že lidé často raději uvěří lži než pravdě, kterou mají přímo před sebou. Později večer, ve 21:55 hodin, nabídne Jednotka premiéru romantického filmu "Vianoce na snehu" (Vánoce na sněhu), který dotvoří sváteční atmosféru.

Na druhý svátek vánoční, v pátek 26. prosince, nabídne Jednotka pohádku Vánoční přání, která přinese další rodinný příběh s vánočním poselstvím. Večer o 20:20 bude patřit jedné z nejoblíbenějších vánočních klasik, filmové pohádce Byl jednou jeden král.

V sobotu 27. prosince uvede Jednotka další pohádku "Svätojánsky venček" (Svatojánský věneček). Večerní program bude ve 20:30 hodinpokračovat první částí kultovní trilogie "Sváko Ragan". Diváci se mohou těšit i na první část dvojice kultovních pohádkových filmů Císařův pekař, které přinášejí klasický příběh o císaři Rudolfu II. a tajemném Golemovi. V neděli 28. prosince naváže Jednotka ve 20:30 druhou částí trilogie Sváko Ragan, po které se diváci mohou těšit na film Pekařův císař, který uzavírá příběh o Rudolfu II. a jeho dvoře.

Dvojka
Od úterý 23. prosince uvede Dvojka nové epizody slovenského večerníčkového seriálu "Lesná päťka" (Lesní pětka), který diváky spolu s pěticí lesních kamarádů odvede ke starému dubu do zázračné krajiny poznání - Tajemnie. Ve stejný den uvede Dvojka i nový folklórní film Marka Ťapáka Den štědrovečerní, který v zasněženém Zuberci oživuje zvyky a tradice, což kdysi nesměly chybět při přípravách na Štědrý den v žádné slovenské domácnosti.

Na Štědrý den, 24. prosince, odvysílá Dvojka novou pohádku s neslyšícími herci "Zázračná moc a zlodej rozprávok" (Zázračná moc a zloděj pohádek), volné pokračování loňské premiéry Zázračná moc. Království pohádek je v ohrožení, když zloděj začne krást kouzelné artefakty a pohádkovému lesu hrozí zánik. Do světa lidí proto přichází skřítek Světluška, která může všechno zachránit, najde-li odvahu a naučí se věřit sama v sebe.

První svátek vánoční (25. prosinec) bude na Dvojce patřit hudebním dokumentem a koncertem. Diváci uvidí dvě premiérové části dokumentárního seriálu "Textári: Na počiatku bolo slovo" (Textaři: Na počátku bylo slovo) a "Textári: Nová vlna" (Textaři: Nová vlna), které mapují slovenské textařství od jeho začátků po současnost. Na dokumenty naváže koncertní tečka za sérií v programu "Textári - symfónia umenia" (Textaři - symfonie umění), kde hity největších slovenských textařů zazní v podání interpretů jako Pavol Hammel, Peter Lípa, Kuly, Katerína Knechtová a další. Ve stejný den odvysílá Dvojka i tradiční koncert "Vianoce v Bratislave", který se již více než 15 let řadí k vrcholům adventní bratislavské sezóny a představí sólisty Slávku Zámečníkovou, Václavu Krejčí Houskovou, Daniela Čapkoviče, Jozefa Benciho a B. Slovenského národního divadla. Součástí svátečního vysílání na Dvojce budou i Služby Boží z Pezinka, které přinesou duchovní rozměr svátků.

Na druhý svátek vánoční, v pátek 26. prosince, se Dvojka podívá na východoslovenskou hudební scénu v premiérovém dokumentu "DNA POPU: IMT Smile", který přibližuje jednu z nejúspěšnějších slovenských kapel s kořeny na východě. Večer doplní vánoční benefiční koncert Ve slovenském Betlémě z Kostela Božského srdce v Partizánském, kde vystoupí Kandráčovci s Monikou Kandráčovou a další folklórní soubory, moderuje Ľubomír Bajaník. Dvojka nabídne i vánoční speciál oblíbené soutěžní show "Lov slov", kde budou osmisměrky, křížovky a slovní hádanky řešit známé osobnosti - herečky na mateřské dovolené Petra Dubayová, Dominika Richterová a moderátorka dětského pořadu Lov slov Junior Andrea Imrichová. Speciál bude mít opět charitativní rozměr.

V sobotu 27. prosince nabídne Dvojka další premiérovou část hudební série "DNA POPU: No Name", která představí jednu z nejúspěšnějších kapel na slovenské i české scéně a zaměří se na jejich hudební začátky, kariéru i největší hity.

V neděli 28. prosince uvede Dvojka duchovní program "Hľadajme, čo nás spája" (Hledejme, co nás spojuje), který se u příležitosti 1700. výročí Nicejského koncilu věnuje významu Nicejského vyznání víry pro současnost a ekumenický dialog mezi církvemi. Následovat bude premiérový dokument Arcibiskup Bernard Bober, který divákům představí osobnost košického arcibiskupa metropolity Bernarda Bobera - jeho víru, službu, lidskost, klid i vnitřní sílu, s níž vede svou arcidiecézi již více než 15 let.

zdroj: STVR

