Remonty TV odstartuje v prosinci

Remonty TV odstartuje v prosinciDNES! | redakce | tisk | názory
Na polském trhu začne již příští měsíc vysílat první domácí (polský) televizní kanál věnovaný výhradně rekonstrukcím, proměnám interiérů a výstavbě domů. Program se bude jmenovat Remonty TV.
Stanice bude určena pro diváky, kteří vyhledávají informace o proměnách bytů a domů, praktické rady odborníků. Cílem Remonty TV je poskytovat divákům odborné znalosti, praktická řešení a inspiraci založenou na skutečných příbězích rekonstrukcí a výstavby domů. Stanice ukazuje pravou stránku rekonstrukcí - jejich náklady, výzvy, emoce a konečné výsledky.
Za novou stanicí Remonty TV stojí autoři pořadu „Remonty na 5+“, který se vysílají polské stanice Tele 5 a Home TV a je také na video portálu YouTube. Za projekt je zodpovědný Daniel Wieleba, generální ředitel společnosti On/Off Produkcja TV a její majoritní akcionář.
Remonty TV bude vysílat na základě polské licence. Stanice se zpočátku objeví v sítích INEA a KameleonTV. Kompletní seznam televizních operátorů, kteří budou šířit tuto stanici bude oznámen ještě před spuštěním programu.
zdroj: satkurier.pl