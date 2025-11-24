Quantcast
Pondělí, 24. listopadu 2025

28,2E: Vánoční hudební TV testuje v UK beamu

Chystá se změna v distribuci? Britská volně vysílaná hudební televize That's Christmas ze skupiny That's TV zahájila zkušební vysílání v britském svazku.

Kanál That's Christmas doposud, jako jediný z programů That's TV, se vysílal (a vysílá) do celé Evropy ze silného evropského paprsku družice Astra 2G. V tomto směru tedy může dojít ke změně.

▲ That's Christmas s testy v britském paprsku - záběr z příjmu

Zkušební vysílání That's Christmas probíhá na pozici s názvem 55245 na satelitu Astra 2F v britském paprsku, na kmitočtu 11,343 GHz s vertikální polarizací. Stejný multiplex používají i ostatní stanice That's TV. Testy zmíněné stanice na nové frekvenci probíhají v MPEG-4. Vysílání je šířeno v plném SD rozlišení (720x576), zatímco původní je v MPEG-2.

Skupinu stanic That's TV tvoří celkem 6 televizních stanic - hudební That's 80, That's Melody a zmíněná That's Christmas a zábavně-hudební programy That's TV, That's TV 2 a That's TV 3.

Zatímco vysílání v evropském paprsku je možné přijímat ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm), pro britský svazek je nutná velká parabola v závislosti na místě příjmu. Lepší příjmové podmínky jsou v západních Čechách.

technické parametry - That's 80 a That's Melody, That's Christmas (jako test 55245), That's TV, That's TV 2 a That's TV 3:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol.V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - That's Christmas:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,567 GHz, pol.V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

