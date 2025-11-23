Všechny klubové soutěže UEFA nadále na CANAL+ ve Francii

Quantcast
Společnost CANAL+ obnovila 100 procent exkluzivních vysílacích práv na všechny fotbalové soutěže UEFA ve Francii: konkrétně na všechna utkání Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA na další 4 sezóny, počínaje 2027/2028 a konce 2030/2031.

V následujících šesti letech bude CANAL+ i nadále nabízet svým předplatitelům kompletní zpravodajství o cestě největších francouzských a evropských klubů.

Všechny nejnovější zprávy budou k dispozici ve stěžejních pořadech na programech CANAL CHAMPIONS CLUB, CANAL FOOTBALL CLUB, CANAL SPORT CLUB, LATE FOOTBALL CLUB a také INFOSPORT+. Všechny soutěže budou dostupné také v aplikaci CANAL+.

CANAL+ ve Francii posiluje svou výjimečnou sportovní nabídku: anglickou Premier League do roku 2028, dva nejdůležitější zápasy Arkema Premiere Ligue do roku 2029, to nejlepší z motoristického sportu s Formulí 1™ a MotoGP™ do roku 2029, TOP 14 a PRO D2 do roku 2032, a také velké golfové turnaje, MMA, padel a mnoho dalšího.

Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
