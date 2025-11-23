Všechny klubové soutěže UEFA nadále na CANAL+ ve Francii

Všechny klubové soutěže UEFA nadále na CANAL+ ve FranciiDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost CANAL+ obnovila 100 procent exkluzivních vysílacích práv na všechny fotbalové soutěže UEFA ve Francii: konkrétně na všechna utkání Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA na další 4 sezóny, počínaje 2027/2028 a konce 2030/2031.
V následujících šesti letech bude CANAL+ i nadále nabízet svým předplatitelům kompletní zpravodajství o cestě největších francouzských a evropských klubů.
Všechny nejnovější zprávy budou k dispozici ve stěžejních pořadech na programech CANAL CHAMPIONS CLUB, CANAL FOOTBALL CLUB, CANAL SPORT CLUB, LATE FOOTBALL CLUB a také INFOSPORT+. Všechny soutěže budou dostupné také v aplikaci CANAL+.
CANAL+ ve Francii posiluje svou výjimečnou sportovní nabídku: anglickou Premier League do roku 2028, dva nejdůležitější zápasy Arkema Premiere Ligue do roku 2029, to nejlepší z motoristického sportu s Formulí 1™ a MotoGP™ do roku 2029, TOP 14 a PRO D2 do roku 2032, a také velké golfové turnaje, MMA, padel a mnoho dalšího.