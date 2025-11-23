Televizní multiplex přešel do 16APSK

Televizní multiplex přešel do 16APSKDNES! | redakce | tisk | názory
Jeden z provozovatelů televizní vysílání změnil na komunikační družici TürkmenÄlem/MonacoSat vysílací parametry. Změna je v tomto směru poměrně netradiční. Ze standardní modulace 8PSK provozovatel přešel na vyšší modulaci 16APSK. Vedle toho se změnila i FEC.
Změny se týkají vysílání multiplexu Alem TV na kmitočtu 10,845 GHz s horizontální polarizací. Tento multiplex změnil modulaci z 8PSK na 16APSK a FEC ze 3/4 na 4/5. Touto úpravou parametrů multiplexu se výrazně zvýšila celková kapacita multiplexu z původních cca 66,8 na úctyhodných 95,6 Mbit/s. Kapacita se tak zvýšila o 28,8 Mbit/s, která následně může být použita pro rozšíření programové nabídky o další stanice.
Navýšení kapacity pochopitelně není úplně "zadarmo". Se změnou parametrů se zhoršily podmínky pro příjem vysílání. Původně postačoval S/N 7,9 dB, nyní je již zapotřebí silnější signál 11 dB. Vyšší kapacita je za cenu snížení opravy chyb signálu.
V popisovaném multiplexu jsou pouze placené programy.
Pro satelitní diváky je tento multiplex zajímavý z technického pohledu - možnost vyzkoušet svůj přijímač, zda je schopen příjmu modulace 16APSK. Tato modulace se běžně pro pravidelné televizní vysílání nepoužívá. Je využita u distribučních italských multiplexů v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B v italském paprsku. V tomto případě je navíc potřeba přijímač s podporou multistreamu.
Zároveň upozorňujeme, že pro příjem modulace 16APSK je obecně potřeba silnější signál.
nové technické parametry:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,845 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 4/5, DVB-S2/16APSK