Opět zarušení televizního signálu na pozici 52E
Na komunikační družici TürkmenÄlem/Monacosat, která je zaparkována na orbitální pozici 52°E, byla nedávno opakovaně zaktivována nová vysílací kapacita pro operátora WNS (Wide Network Solutions).
Nový transpondér pro WNS pracuje na kmitočtu 11,420 GHz s vertikální polarizací a již šíří propagační smyčky či loga s chystanými novými programy Persiana Sports 3 HD a Persiana Sports 4 Women HD. S touto kapacitou operátora WNS jsou ale problémy na straně příjmu.
Na blízké orbitální pozici se totiž na kmitočtu 11,409 GHz vysílá datový multiplex. Ten tak snižuje signál a přístup k televiznímu multiplexu z pozice 52°E. Větší komplikace jsou na parabolách menších rozměrů.
Řešením je upravit pozici přijímací paraboly - mírně se vzdálit od originální pozice 52°E směrem na východ. Signál jiných multiplexů mírně poklesne, ale v případě frekvence 11,420 GHz se naopak objeví.
technické parametry - WNS:
• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 11,420 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
technické parametry - datový mux:
• ? (pozice ?), freq. 11,409 GHz, pol. V, SR 12000, FEC 2/3, DVB-S2/QPSK, ACM, FTA