Středa, 26. listopadu 2025, svátek má Artur

AMC Western od února ve Španělsku

V únoru příštího roku spustí společnost AMC Networks ve Španělsku nový prémiový kanál věnovaný výhradně westernům. Stanice se bude jmenovat AMC Western.

Kanál AMC Western bude čerpat z filmové produkce od úsvitu kinematografie až po současnost se silným důrazem na zlatý věk Hollywoodu a klasické režiséry jako jsou John Ford, Henry Hathaway, John Sturges a Howard Hawks. Stanice přinese i evropské westerny - od spaghetti westernů až po produkce natočené ve Španělsku.

Stanice bude od svého spuštění dostupná u řady televizních operátorů jako Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, Lowi, PTV Telecom, Cable Local a Tivify. AMC Western bude také k dispozici na Amazon Prime Video jako součást AMC Channels.

zdroj: BroadbandTVNews

ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT3 se nevrátí. Zatím
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
