AMC Western od února ve Španělsku
V únoru příštího roku spustí společnost AMC Networks ve Španělsku nový prémiový kanál věnovaný výhradně westernům. Stanice se bude jmenovat AMC Western.
Kanál AMC Western bude čerpat z filmové produkce od úsvitu kinematografie až po současnost se silným důrazem na zlatý věk Hollywoodu a klasické režiséry jako jsou John Ford, Henry Hathaway, John Sturges a Howard Hawks. Stanice přinese i evropské westerny - od spaghetti westernů až po produkce natočené ve Španělsku.
Stanice bude od svého spuštění dostupná u řady televizních operátorů jako Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, Lowi, PTV Telecom, Cable Local a Tivify. AMC Western bude také k dispozici na Amazon Prime Video jako součást AMC Channels.
zdroj: BroadbandTVNews