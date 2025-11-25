Dětský kanál BeJoy odstartoval FTA

Dětský kanál BeJoy odstartoval FTADNES! | redakce | tisk | názory
Nabídka volně ( FTA) vysílaných dětských kanálů se rozšířila o nový projekt z Itálie - BeJoy. Stanice se objevila v distribučním multiplexu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B (9°E).
BeJoy vysílá v rámci multiplexu Dfree na kmitočtu 12,111 GHz s vertikální polarizací. Multiplex se vysílá v italském paprsku a pracuje v režimu multistream na streamu číslo 3. Vysílání je šířeno v kodeku HEVC (H.265).
BeJoy je dětský kanál vytvořený s cílem přinést radost z evangelia těm nejmenším. Křesťanský program založený na víře, který sdílí příběhy, písně a biblické hodnoty vysílá 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu po celém světě. Vedle pozemních vysílačů v Itálii a distribuční trasy na satelitu je program k dispozici dostupný i ve formě live streamu na oficiálních stránkách stanice bejoy.kids.
technické parametry - BeJoy:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,111 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, HEVC/SD, multistream, stream 3, FTA