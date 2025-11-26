Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%DNES! | redakce | tisk | názory
Od 27. 11. do 1. 12. můžeš získat slevu 50 % na tři balíčky Skylinku - TV+ za 49 Kč, CANAL+ Komplet za 144 Kč nebo Premium za 274 Kč měsíčně. Vyber si svůj ideální balíček a streamuj naplno s CANAL+ až na třech streamovacích službách v jedné aplikaci!
CO NABÍZÍ CANAL+?
Videotéka CANAL+ přináší sportovní přenosy Premier League, WTA, Padel či formule 1, seriály a filmové novinky: akční thriller BALERÍNA, filmový hit F1: FILM z nabídky Apple TV s českým dabingem i exkluzivní premiéru britského seriálu ZLATO.
Od 1. prosince dorazí na stream očekávaný akční thriller Balerína, spin-off legendárního univerza Johna Wicka. V hlavní roli září Ana de Armas, známá z filmů Není čas zemřít či Blondýnka. Po jejím boku se objeví i hvězdy původní série - Keanu Reeves a Ian McShane. Fanoušky série tak čeká napínavý návrat do světa elitních zabijáků plného stylové akce a emocí.
Už od 27. listopadu uvádí CANAL+ exkluzivně první dvě řady oceňovaného britského seriálu Zlato, inspirovaného skutečnou událostí - slavnou loupeží Brink's Mat z roku 1983, kdy bylo z letiště Heathrow ukradeno přes 6 800 zlatých cihel. Tvůrce Neil Forsyth (Guilt) nabízí fascinující portrét Británie 80. let, plný zločinu, politiky i společenských intrik. V hlavních rolích excelují Hugh Bonneville a Jack Lowden. Seriál byl nominován na cenu BAFTA a uveden i na festivalu Serial Killer 2025 formou binge-watch maratonu.
Další očekávanou premiérou streamu je filmový hit F1: FILM, který bude od 12. prosince dostupný na Apple TV. Režisér Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) představí příběh stárnoucího závodníka Sonnyho Hayese v podání Brada Pitta, který se vrací na okruh, aby pomohl mladému talentu. Film byl natáčen během skutečných závodů Grand Prix s podporou týmů a jezdců, včetně Lewise Hamiltona, jenž si ve filmu zahraje sám sebe.
Ve videotéce CANAL+ najdete také nové seriály Ochránci, Ústav, Konzultant, Bosch: Odkaz, American Rust - Zlomená spravedlnost a Hotel Costiera, a filmové hity jako Bridget Jonesová: Láskou šílená, Spící hrozba nebo Guy Ritchie: Pouto.
BLACK FRIDAY SLEVA 50% na balíčky Skylinku
• Balíček TV+ - akční cena 49 Kč/měs. (běžně 99 Kč)
Získej přístup k videotéce CANAL+ VOD a sleduj nejnovější filmy i seriálové hity.
• Balíček CANAL+ Komplet - akční cena 144 Kč/měs. (běžně 289 Kč)
Kombinuj CANAL+ VOD a Apple TV - dvě špičkové streamovací služby plné kvalitní zábavy.
• Balíček Premium - akční cena 274 Kč/měs. (běžně 549 Kč)
Prémiová kombinace CANAL+ VOD, HBO Max a Apple TV - vše, co filmový fanoušek potřebuje.
Více na www.skylink.cz/streamuj
Nabídka platí pouze ve dnech od 27. 11. do 1. 12.
Streamuj s CANAL+!
zdroj: PR článek CANAL+