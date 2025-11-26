Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 26. listopadu 2025, svátek má Artur

Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%

DNES! | redakce | tisk | názory

Od 27. 11. do 1. 12. můžeš získat slevu 50 % na tři balíčky Skylinku - TV+ za 49 Kč, CANAL+ Komplet za 144 Kč nebo Premium za 274 Kč měsíčně. Vyber si svůj ideální balíček a streamuj naplno s CANAL+ až na třech streamovacích službách v jedné aplikaci!

CO NABÍZÍ CANAL+?
Videotéka CANAL+ přináší sportovní přenosy Premier League, WTA, Padel či formule 1, seriály a filmové novinky: akční thriller BALERÍNA, filmový hit F1: FILM z nabídky Apple TV s českým dabingem i exkluzivní premiéru britského seriálu ZLATO.

Streamovací platforma CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Streamovací platforma CANAL+ (foto: CANAL+)

Od 1. prosince dorazí na stream očekávaný akční thriller Balerína, spin-off legendárního univerza Johna Wicka. V hlavní roli září Ana de Armas, známá z filmů Není čas zemřít či Blondýnka. Po jejím boku se objeví i hvězdy původní série - Keanu Reeves a Ian McShane. Fanoušky série tak čeká napínavý návrat do světa elitních zabijáků plného stylové akce a emocí.

Už od 27. listopadu uvádí CANAL+ exkluzivně první dvě řady oceňovaného britského seriálu Zlato, inspirovaného skutečnou událostí - slavnou loupeží Brink's Mat z roku 1983, kdy bylo z letiště Heathrow ukradeno přes 6 800 zlatých cihel. Tvůrce Neil Forsyth (Guilt) nabízí fascinující portrét Británie 80. let, plný zločinu, politiky i společenských intrik. V hlavních rolích excelují Hugh Bonneville a Jack Lowden. Seriál byl nominován na cenu BAFTA a uveden i na festivalu Serial Killer 2025 formou binge-watch maratonu.

Další očekávanou premiérou streamu je filmový hit F1: FILM, který bude od 12. prosince dostupný na Apple TV. Režisér Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) představí příběh stárnoucího závodníka Sonnyho Hayese v podání Brada Pitta, který se vrací na okruh, aby pomohl mladému talentu. Film byl natáčen během skutečných závodů Grand Prix s podporou týmů a jezdců, včetně Lewise Hamiltona, jenž si ve filmu zahraje sám sebe.

Ve videotéce CANAL+ najdete také nové seriály Ochránci, Ústav, Konzultant, Bosch: Odkaz, American Rust - Zlomená spravedlnost a Hotel Costiera, a filmové hity jako Bridget Jonesová: Láskou šílená, Spící hrozba nebo Guy Ritchie: Pouto.

BLACK FRIDAY SLEVA 50% na balíčky Skylinku

Balíček TV+ - akční cena 49 Kč/měs. (běžně 99 Kč)
Získej přístup k videotéce CANAL+ VOD a sleduj nejnovější filmy i seriálové hity.

Balíček CANAL+ Komplet - akční cena 144 Kč/měs. (běžně 289 Kč)
Kombinuj CANAL+ VOD a Apple TV - dvě špičkové streamovací služby plné kvalitní zábavy.

Balíček Premium - akční cena 274 Kč/měs. (běžně 549 Kč)
Prémiová kombinace CANAL+ VOD, HBO Max a Apple TV - vše, co filmový fanoušek potřebuje.

Více na www.skylink.cz/streamuj

Nabídka platí pouze ve dnech od 27. 11. do 1. 12.
Streamuj s CANAL+!

zdroj: PR článek CANAL+

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (12/12)
21:15 13. komnata Hany Třeštíkové
21:40 Devatenáct klavírů
kanál CT2 20:00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (2/3)
21:00 Bedekr XI
21:25 Zákaz mobilů?
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (14)
21:40 Bachelor Česko II (3)
23:15 Kriminálka Las Vegas XIV (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (75)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (4)
21:30 Chlapci a chlapi (5)
22:50 Superpolicajti z Miami
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Granville
22:10 Nevítaní susedia
23:44 Vanina (2/4)
kanál DVOJKA 20:10 O stromoch a lesoch (6/6)
21:05 Stratená krása: Raoul Bova v Sýrii
22:15 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože I.
22:10 Najväčšie tragédie Slovenska
22:50 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Den pro mou lásku
22:15 Dr. Ludsky (3)
23:25 Prokurátorka (13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook