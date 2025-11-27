Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 27. listopadu 2025, svátek má Xenie

Montmartre - velkolepá minisérie na Epic Drama

DNES! | redakce | tisk | názory

V prosinci dorazí na Epic Drama velkolepě zpracovaná osmidílná minisérie Montmartre, která vykresluje živý obraz Paříže v roce 1899. Příběh sleduje jednu z nejslavnějších pařížských kankánových tanečnic, jež zoufale pátrá po svých dvou ztracených sourozencích - Arsenovi, který odmítá vstoupit do domluveného manželství, a Rose, pradleně donucené jejím vlastním snoubencem k prostituci.

Seriál je plný vášně, dramatické zvraty a momentů bořících tabu. Při příležitosti premiéry vám přinášíme několik zajímavostí o tom, jak vypadala Paříž na konci 19. století.

Období po skončení francouzsko-pruské války v roce 1871 až do vypuknutí 1. světové války v roce 1914 je známé jako Belle Époque, tedy „krásná éra“. Během těchto let Paříž zažila ohromující umělecký rozmach, svědčila mnoha technologickým inovacím a její společenský život vzkvétal.

Tento bezprecedentní rozkvět, během něhož se populace Paříže téměř ztrojnásobila, trval do počátku 1. světové války. Lidé na něj později vzpomínali jako na období naplněné optimismem a pokrokem. Ani tehdy však nebylo vše růžové: po skončení průmyslové revoluce se do Paříže stěhovali i chudí, sociální rozdíly se dál prohlubovaly a nezaměstnanost byla všudypřítomná. Sociální nepokoje číhaly na každém rohu.

Paříž, která byla díky zavedení elektřiny živější než kdy dřív, se stala centrem umění. V této době tvořili umělci jako Paul Gauguin, Paul Cézanne či Georges Seurat svá zásadní díla v postimpresionistickém stylu. Velký vliv tehdy měly i japonské dřevotisky se svými jednoduchými motivy a výraznými barvami, a právě tehdy začaly být populární také tištěné reprodukce, díky nimž se umění dostalo k masám, prostřednictvím plakátů a litografií. Bohémský životní styl se stal nesmírně populárním a jeho středobodem byl Montmartre se svými kabarety, divadly a tanečními sály, mezi nimiž zářil i legendární Moulin Rouge.

Město procházelo také obrovským technologickým rozvojem. Vznikla ikonická Eiffelova věž, která šokovala mnoho Pařížanů svou konstrukcí a také výškou, převýšila dokonce i katedrálu Notre-Dame. Během Belle Époque začalo fungovat pařížské metro neboli Métropolitain, které umožnilo rychlé cestování po centru města - do roku 1920 už mělo deset různých linek. Dokončila se stavba Opery a v Montmartru začaly práce na bazilice Sacré-Cour.

V tomto období se v Paříži konaly tři mezinárodní výstavy, dnešní světová Expa, během nichž vznikla řada památek, nové bulváry a také Grand Palais, určený pro umělecké události. Budovy se vyznačovaly výrazně eklektickým stylem: moderní, robustní konstrukce byly zdobeny prvky inspirovanými románsko-byzantským obdobím.

Tehdy se rozšířil také secesní styl (Art Nouveau), inspirovaný přírodními tvary a dynamikou, který se projevil například ve vzhledu stanic metra. Na konci století se objevily první veřejné telefonní budky a do roku 1900 měly telefonní společnosti téměř 14 000 účastníků, většinou podnikatelů a zámožných občanů.

Život se výrazně lišil mezi jednotlivými společenskými vrstvami. Vyšší a střední třídy trávily čas v luxusních restauracích a elegantních obchodních domech, zatímco dělnická třída, včetně mnoha imigrantů, žila v horších podmínkách. Právě díky nim však vzkvétaly kavárny, divadla a cirkusy. Prudce se rozvíjel i cestovní ruch a Paříž byla tehdy, jak jinak, považována za hlavní město módy. Právě zde vznikaly první domy haute couture, které výrazně přispěly k rozmachu parfémů i šperkařského umění.

Ačkoli Belle Époque nebyla zatížena povstáními, která Francii tolikrát zasáhla, neobešla se bez politických a sociálních konfliktů. Hlavní zdroj násilí představovali anarchisté, kteří provedli v Paříži několik bombových útoků, jež si vyžádaly oběti. Aby vláda zmírnila neklid mezi dělníky, povolila vznik odborů a stávky. Pracovníci tak často podnikali koordinované akce, například v roce 1891 ochromila stávka celý dopravní sektor.

Paříž se v této době stala skutečně kosmopolitním městem, které přitahovalo oportunisty, mladé snílky, potížisty i bohémy. Pulsovala životem a pod povrchem neustále probublávala směs naděje a nebezpečí. A právě o tomto období vypráví minisérie Montmartre, která bude uvedená na televizní obrazovky již 2. prosince ve 21:00 na TV stanici Epic Drama.

zdroj: Viasat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Poloostrov Yucatán, Mexiko Mayů
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (8/10)
21:30 Ezoterické Česko (4/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (27)
21:45 Bachelor Česko II (4)
23:15 Kriminálka Las Vegas XIV (3)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (28)
21:35 Inkognito
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Copak je to za vojáka
22:00 Labyrint 3 (1)
23:15 Labyrint 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Oxforde
22:05 Sestrička Lea II (5/8)
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Spýtaj sa, kto to bol Giovanni Falcone
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (12)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Žena za pultem (1/12)
21:20 Žena za pultem (2)
22:20 Žena za pultem (3)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook