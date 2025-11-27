Montmartre - velkolepá minisérie na Epic Drama

Montmartre - velkolepá minisérie na Epic DramaDNES! | redakce | tisk | názory
V prosinci dorazí na Epic Drama velkolepě zpracovaná osmidílná minisérie Montmartre, která vykresluje živý obraz Paříže v roce 1899. Příběh sleduje jednu z nejslavnějších pařížských kankánových tanečnic, jež zoufale pátrá po svých dvou ztracených sourozencích - Arsenovi, který odmítá vstoupit do domluveného manželství, a Rose, pradleně donucené jejím vlastním snoubencem k prostituci.
Seriál je plný vášně, dramatické zvraty a momentů bořících tabu. Při příležitosti premiéry vám přinášíme několik zajímavostí o tom, jak vypadala Paříž na konci 19. století.
Období po skončení francouzsko-pruské války v roce 1871 až do vypuknutí 1. světové války v roce 1914 je známé jako Belle Époque, tedy „krásná éra“. Během těchto let Paříž zažila ohromující umělecký rozmach, svědčila mnoha technologickým inovacím a její společenský život vzkvétal.
Tento bezprecedentní rozkvět, během něhož se populace Paříže téměř ztrojnásobila, trval do počátku 1. světové války. Lidé na něj později vzpomínali jako na období naplněné optimismem a pokrokem. Ani tehdy však nebylo vše růžové: po skončení průmyslové revoluce se do Paříže stěhovali i chudí, sociální rozdíly se dál prohlubovaly a nezaměstnanost byla všudypřítomná. Sociální nepokoje číhaly na každém rohu.
Paříž, která byla díky zavedení elektřiny živější než kdy dřív, se stala centrem umění. V této době tvořili umělci jako Paul Gauguin, Paul Cézanne či Georges Seurat svá zásadní díla v postimpresionistickém stylu. Velký vliv tehdy měly i japonské dřevotisky se svými jednoduchými motivy a výraznými barvami, a právě tehdy začaly být populární také tištěné reprodukce, díky nimž se umění dostalo k masám, prostřednictvím plakátů a litografií. Bohémský životní styl se stal nesmírně populárním a jeho středobodem byl Montmartre se svými kabarety, divadly a tanečními sály, mezi nimiž zářil i legendární Moulin Rouge.
Město procházelo také obrovským technologickým rozvojem. Vznikla ikonická Eiffelova věž, která šokovala mnoho Pařížanů svou konstrukcí a také výškou, převýšila dokonce i katedrálu Notre-Dame. Během Belle Époque začalo fungovat pařížské metro neboli Métropolitain, které umožnilo rychlé cestování po centru města - do roku 1920 už mělo deset různých linek. Dokončila se stavba Opery a v Montmartru začaly práce na bazilice Sacré-Cour.
V tomto období se v Paříži konaly tři mezinárodní výstavy, dnešní světová Expa, během nichž vznikla řada památek, nové bulváry a také Grand Palais, určený pro umělecké události. Budovy se vyznačovaly výrazně eklektickým stylem: moderní, robustní konstrukce byly zdobeny prvky inspirovanými románsko-byzantským obdobím.
Tehdy se rozšířil také secesní styl (Art Nouveau), inspirovaný přírodními tvary a dynamikou, který se projevil například ve vzhledu stanic metra. Na konci století se objevily první veřejné telefonní budky a do roku 1900 měly telefonní společnosti téměř 14 000 účastníků, většinou podnikatelů a zámožných občanů.
Život se výrazně lišil mezi jednotlivými společenskými vrstvami. Vyšší a střední třídy trávily čas v luxusních restauracích a elegantních obchodních domech, zatímco dělnická třída, včetně mnoha imigrantů, žila v horších podmínkách. Právě díky nim však vzkvétaly kavárny, divadla a cirkusy. Prudce se rozvíjel i cestovní ruch a Paříž byla tehdy, jak jinak, považována za hlavní město módy. Právě zde vznikaly první domy haute couture, které výrazně přispěly k rozmachu parfémů i šperkařského umění.
Ačkoli Belle Époque nebyla zatížena povstáními, která Francii tolikrát zasáhla, neobešla se bez politických a sociálních konfliktů. Hlavní zdroj násilí představovali anarchisté, kteří provedli v Paříži několik bombových útoků, jež si vyžádaly oběti. Aby vláda zmírnila neklid mezi dělníky, povolila vznik odborů a stávky. Pracovníci tak často podnikali koordinované akce, například v roce 1891 ochromila stávka celý dopravní sektor.
Paříž se v této době stala skutečně kosmopolitním městem, které přitahovalo oportunisty, mladé snílky, potížisty i bohémy. Pulsovala životem a pod povrchem neustále probublávala směs naděje a nebezpečí. A právě o tomto období vypráví minisérie Montmartre, která bude uvedená na televizní obrazovky již 2. prosince ve 21:00 na TV stanici Epic Drama.
zdroj: Viasat