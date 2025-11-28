Největší sváteční hity na SkyShowtime

Největší sváteční hity na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Sváteční sezóna na SkyShowtime přinese řadu skvělých novinek - nové seriály, napínavé detektivky, historická dramata a premiéry populárních filmů.
Mezi největší tituly této sváteční sezóny patří The Iris Affair, pokračování úspěšného severského seriálu Veronika, působivá adaptace bestselleru All Her Fault (Její vina), epické hudební drama Amadeus a temná komediální novinka The Death of Bunny Munro.
Filmová nabídka bude zahrnovat premiéry kasovních trháků, jako je Mission: Impossible - Poslední zúčtování, velmi očekávaná hraná verze filmu Jak vycvičit draka a mrazivý horor The Žena v zahradě od Blumhouse.
The Iris Affair
Série: 1
Epizody: 8
Datum premiéry: První tři epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 6. prosince. Nové epizódy následně každý týden.
Záhadná a geniální Iris Nixonová (Niamh Algar) rozluští řadu složitých online hádanek a dostane se až na náměstí ve Florencii, kde se setká s charismatickým podnikatelem Cameronem Beckem (Tom Hollander). Ten jí nabídne, aby pro něj pracovala a pomohla mu zpřístupnit mocnou a přísně tajnou technologii. Přemůže ji zvědavost, a tak přijímá. Když však Iris odhalí nebezpečný potenciál technologie, ukradne deník obsahující aktivační sekvenci zařízení a zmizí. Následuje neúnavné pronásledování od odlehlé chaty na Sardinii až po rušné ulice Říma, kde se Cameron snaží Iris co nejrychleji najít. Ve hře, kde jde o všechno, je důvěra nebezpečná a selhání by mohlo mít katastrofální následky.
All Her Fault
Série: 1
Epizody: 8
Datum premiéry: První dvě epizody si můžete od 15.prosince pustit exkluzivně na SkyShowtime, zbylé epizody pak budou vycházet každý další týden.
Podle stejnojmenného bestselleru Andrey Mary začíná All Her Fault děsivou situací, která nakonec odhalí hluboká tajemství jedné komunity. Marissa Irvine (Sarah Snook) přijíždí na 1800 Crescent Hollow Road vyzvednout svého malého syna Mila z první návštěvy u spolužáka z nové školy. Ale žena, která otevře dveře, není ta matka, kterou zná. Není to ani chůva. A Mila u sebe nemá. A tak začíná nejhorší noční můra každého rodiče. V seriálu dále hrají Dakota Fanning, Jake Lacy a Michael Pena.
The Death of Bunny Munro
Série: 1
Epizody: 6
Datum premiéry: Všechny epizody jsou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 30.ledna.
Po sebevraždě své manželky se podomní prodavač kosmetických výrobků a sukničkář Bunny Munro (Matt Smith) stává zodpovědným za svého malého syna, i když o rodičovství má jen neurčitou představu.Dvojice se společně vydává na stále chaotičtější cestu napříč jižní Anglií. Jak se Bunny postupně začíná hroutit, uvědomí si, že musí něco udělat, aby svého syna zachránil před svými zastaralými představami o tom, co znamená být mužem.Tento seriál podle románu Nicka Cavea je temně komickým a nekompromisně moderním podobenstvím, a zároveň i něžným portrétem, vztahu otce a syna.
Filmové premiéry:
Jak vycvičit draka
Žánr: Dobrodružný
Datum premiéry: Exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime od 12. ledna.
Vikingové vyrážejí do nebes v hrané adaptaci oblíbené animované série o pozoruhodném přátelství mezi mladým vikingským chlapcem jménem Škyťák a Bezzubkou, vzácným drakem druhu Noční běs,kterého Škyťák po úrazu ošetřuje až do úplného uzdravení. Filmový tvůrce Dean De Blois, stojící za původní trilogií, se vrací do sedla jako scenárista, režisér a producent. V hlavních rolích se představí Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler a Nick Frost.
Žena v zahradě
Žánr: Horor
Datum premiéry: Exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime od 28. ledna.
Žal může být hrůzou sám o sobě. Uznávaná značka hororů Blumhouse přináší novou děsivou vizi hrůzy, vytvářející jedinečnou kombinaci nadpřirozeného hororu a mrazivého a intenzivního zkoumání nejtemnějších ženských emocí. Na ceny BAFTA® a SAG® nominovaná Danielle Deadwyler se představí v hlavní roli jako Ramona, žena zdrcená zármutkem poté, co přežila autonehodu, při níž zahynul její manžel. Teď se musí vzchopit, aby sebe i své děti ochránila před ženou, která je prostě nechce nechat na pokoji.
Těšit se můžete i na oblíbené vánoční klasiky jako jsou Prázdniny, Grinch nebo Last Christmas.
zdroj: SkyShowtime