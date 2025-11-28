Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 28. listopadu 2025, svátek má René

Na Voyo přichází filmový fenomén Duchoň

DNES! | redakce | tisk | názory

Voyo přinese všem svým předplatitelům jeden z nejúspěšnějších slovenských filmů posledních let - Duchoň. Životopisné drama režiséra Petra Bebjaka se zařadí mezi tituly pod značkou Voyo Film, které přicházejí na platformu exkluzivně už krátce po kinopremiéře.

Diváci si ji budou moci vychutnat od neděle 30. listopadu 2025.

Film Duchoň (foto: TV Markíza/Voyo)
▲ Film Duchoň (foto: TV Markíza/Voyo)

Duchoň vyvolal v kinech mimořádnou odezvu a jeho uvedení doprovázel velký divácký zájem. Snímek nabízí emotivní, strhující a vizuálně působivý portrét Karla Duchoně - jednoho z nejvýraznějších hlasů slovenské popové hudby. Příběh začíná během natáčení silvestrovského televizního pořadu v roce 1984, kdy se mu během jedné osudové noci před očima promítá doslova celý jeho život.

Film, který vznikl v produkci společnosti DNA Production, se připravoval několik let. Scénáristé Jiří Havelka a Robert Mankovecký spolupracovali s Duchoňovou rodinou i jeho nejbližšími spolupracovníky, díky čemuž vznikl biograficky přesný a autentický portrét zachycující jeho život včetně méně známých stránek.

Film diváka přenese o několik desetiletí zpět - do 70. a 80. let, které ožívají prostřednictvím řady autentických detailů a památných momentů.

V roli nezapomenutelné hudební ikony září Vladislav Plevčík, který podává mimořádně civilní a zároveň charismatický výkon. V postavě Karla Duchoně zachycuje nejen jeho výjimečný talent, obrovský hlasový rozsah a magnetickou osobnost, ale také vnitřní boje, které neodmyslitelně doprovázely jeho cestu na vrchol.

Duchoňovu manželku Elenu ztvárnila Anna Jakab Rakovská, jeho rodiče Gregor Hološka a Agáta Spišáková. V dalších rolích se objevují i známé tváře jako Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Petra Dubayová, Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Juraj Hrčka, Juraj Bača a mnozí další.

Film sleduje Duchoňovu cestu od skromných muzikantských začátků přes vystoupení v klubech na západě až po jeho raketový návrat, kdy se díky jediné písni stal ze dne na den dobovou popovou ikonou. Spolupracovali s ním nejrespektovanější slovenští skladatelé a textaři, získával prestižní ocenění a absolvoval mnohé zahraniční turné.

Nový Voyo Film však odhaluje i temnější stránku jeho života - zápasy s vlastními démony, které se nakonec staly osudnými pro jeho kariéru i osobní život. Autenticitu příběhu podtrhují jeho největší hity, které jsou nedílnou součástí filmu.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Každý den se rodí život
20:55 Všechnopárty
21:50 Hercule Poirot XI
kanál CT2 20:00 Jeff
21:35 V žáru velkoměsta
23:15 Panika v Needle Parku
kanál NOVA 20:20 Franta mimozemšťan
22:40 Cizinec ve vlaku
00:55 Mentalista IV (23)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Pan účetní jde do důchodu
22:20 Až do smrti
00:30 Věřte nevěřte (30)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (5, 6)
22:00 Emmanuella 2000 (7)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Zorro (5/8)
21:15 Zorro (6/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
00:30 Horná Dolná II. (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Romance v Bell Harbor
22:15 Jako jed
23:55 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook