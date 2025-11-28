Na Voyo přichází filmový fenomén Duchoň

Na Voyo přichází filmový fenomén DuchoňDNES! | redakce | tisk | názory
Voyo přinese všem svým předplatitelům jeden z nejúspěšnějších slovenských filmů posledních let - Duchoň. Životopisné drama režiséra Petra Bebjaka se zařadí mezi tituly pod značkou Voyo Film, které přicházejí na platformu exkluzivně už krátce po kinopremiéře.
Diváci si ji budou moci vychutnat od neděle 30. listopadu 2025.
Duchoň vyvolal v kinech mimořádnou odezvu a jeho uvedení doprovázel velký divácký zájem. Snímek nabízí emotivní, strhující a vizuálně působivý portrét Karla Duchoně - jednoho z nejvýraznějších hlasů slovenské popové hudby. Příběh začíná během natáčení silvestrovského televizního pořadu v roce 1984, kdy se mu během jedné osudové noci před očima promítá doslova celý jeho život.
Film, který vznikl v produkci společnosti DNA Production, se připravoval několik let. Scénáristé Jiří Havelka a Robert Mankovecký spolupracovali s Duchoňovou rodinou i jeho nejbližšími spolupracovníky, díky čemuž vznikl biograficky přesný a autentický portrét zachycující jeho život včetně méně známých stránek.
Film diváka přenese o několik desetiletí zpět - do 70. a 80. let, které ožívají prostřednictvím řady autentických detailů a památných momentů.
V roli nezapomenutelné hudební ikony září Vladislav Plevčík, který podává mimořádně civilní a zároveň charismatický výkon. V postavě Karla Duchoně zachycuje nejen jeho výjimečný talent, obrovský hlasový rozsah a magnetickou osobnost, ale také vnitřní boje, které neodmyslitelně doprovázely jeho cestu na vrchol.
Duchoňovu manželku Elenu ztvárnila Anna Jakab Rakovská, jeho rodiče Gregor Hološka a Agáta Spišáková. V dalších rolích se objevují i známé tváře jako Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Petra Dubayová, Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Juraj Hrčka, Juraj Bača a mnozí další.
Film sleduje Duchoňovu cestu od skromných muzikantských začátků přes vystoupení v klubech na západě až po jeho raketový návrat, kdy se díky jediné písni stal ze dne na den dobovou popovou ikonou. Spolupracovali s ním nejrespektovanější slovenští skladatelé a textaři, získával prestižní ocenění a absolvoval mnohé zahraniční turné.
Nový Voyo Film však odhaluje i temnější stránku jeho života - zápasy s vlastními démony, které se nakonec staly osudnými pro jeho kariéru i osobní život. Autenticitu příběhu podtrhují jeho největší hity, které jsou nedílnou součástí filmu.
zdroj: Markíza