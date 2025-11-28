Quantcast
Pátek, 28. listopadu 2025

Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday

Black Friday na SledovaniTV umožňuje zákazníkům výhodně získat roční předplatné libovolného balíčku. Sleva odpovídá dvěma měsícům zdarma a vztahuje se na varianty S, M, L i XL. Uživatelé mohou získat televizi od 1590 Kč na celý rok. Akce probíhá od 28. listopadu do 5. prosince.

SledovaniTV spouští Black Friday na svém e-shopu s dárkovými poukazy daruj.sledovanitv.cz. Za cenu deseti měsíců mohou zákazníci získat roční předplatné služby SledovaniTV. Dva měsíce tak mají zcela zdarma. Sleva potrvá od pátku 28. 11. do 5. 12.

Služba SledovaniTV (foto: SledovaniTV)
▲ Služba SledovaniTV (foto: SledovaniTV)

V nabídce jsou poukazy na všechny dostupné balíčky - S, M, L i XL.

Balíček S je určený pro nenáročné uživatele jako vstupní balíček do světa IPTV. Nabízí přes 70 kanálů, 10hodinové zpětné sledování bez možnosti nahrávání. Nezahrnuje videotéky ani službu prima+.

Balíček M je pro uživatele, kteří chtějí bohatší nabídku kanálů. Své oblíbené pořady mohou sledovat zpětně a nahrávat si je. A to rovnou na 4 zařízeních. Součástí balíčku je videotéka prima+ LIGHT.

Balíček L ocení ti zákazníci, kteří touží po pestrém obsahu za rozumnou cenu. Nabízí přes 150 kanálů, 300 hodin nahrávek a také prima+ LIGHT.

Balíček XL je to nejlepší, co SledovaniTV může nabídnout. Zahrnuje přes 180 kanálů a prima+ ve verzi PREMIUM. Nahrávky s kapacitou 900 hodin umožní téměř nekonečnou zábavu.

Black Friday přináší našim zákazníkům možnost pořídit si předplatné SledovaniTV za nejvýhodnější cenu v roce. Dva měsíce zdarma jsou motivací, jak vyzkoušet bohatší balíčky nebo službu věnovat blízkým,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

zdroj: SledovaniTV

