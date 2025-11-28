Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday

Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black FridayDNES! | redakce | tisk | názory
Black Friday na SledovaniTV umožňuje zákazníkům výhodně získat roční předplatné libovolného balíčku. Sleva odpovídá dvěma měsícům zdarma a vztahuje se na varianty S, M, L i XL. Uživatelé mohou získat televizi od 1590 Kč na celý rok. Akce probíhá od 28. listopadu do 5. prosince.
SledovaniTV spouští Black Friday na svém e-shopu s dárkovými poukazy daruj.sledovanitv.cz. Za cenu deseti měsíců mohou zákazníci získat roční předplatné služby SledovaniTV. Dva měsíce tak mají zcela zdarma. Sleva potrvá od pátku 28. 11. do 5. 12.
V nabídce jsou poukazy na všechny dostupné balíčky - S, M, L i XL.
Balíček S je určený pro nenáročné uživatele jako vstupní balíček do světa IPTV. Nabízí přes 70 kanálů, 10hodinové zpětné sledování bez možnosti nahrávání. Nezahrnuje videotéky ani službu prima+.
Balíček M je pro uživatele, kteří chtějí bohatší nabídku kanálů. Své oblíbené pořady mohou sledovat zpětně a nahrávat si je. A to rovnou na 4 zařízeních. Součástí balíčku je videotéka prima+ LIGHT.
Balíček L ocení ti zákazníci, kteří touží po pestrém obsahu za rozumnou cenu. Nabízí přes 150 kanálů, 300 hodin nahrávek a také prima+ LIGHT.
Balíček XL je to nejlepší, co SledovaniTV může nabídnout. Zahrnuje přes 180 kanálů a prima+ ve verzi PREMIUM. Nahrávky s kapacitou 900 hodin umožní téměř nekonečnou zábavu.
Black Friday přináší našim zákazníkům možnost pořídit si předplatné SledovaniTV za nejvýhodnější cenu v roce. Dva měsíce zdarma jsou motivací, jak vyzkoušet bohatší balíčky nebo službu věnovat blízkým,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV