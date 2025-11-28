První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopadu

První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopaduDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize zahajuje v sobotu 29. listopadu první kontinuální vysílání stanice ČT sport v olympijské sezoně. Diváci se mohou těšit na rozsáhlou nabídku zimních sportovních přenosů, dostupných na programu ČT sport, digitální platformě ČT sport Plus i v iVysílání.
Od prosince navíc ČT sport představí vylepšený web CTsport.cz a modernizovanou aplikaci ČT sport.
Čeká nás velmi pestrý víkend. Česká televize má práva na všechny Světové poháry v lyžařských i snowboardových disciplínách, bobech, saních, skeletonu či biatlonu, který je dlouhodobě silným pilířem našeho vysílání,“ uvedl šéfredaktor Redakce sportu České televize Michal Dusík. Kontinuální studio na programu ČT sport se bude soustředit především na závody českých reprezentantů. Sportovní fanoušci mohou paralelně sledovat další Světové poháry na platformě ČT sport Plus.
Digitální platforma ČT sport Plus se všemi sportovními přenosy je dostupná divákům na webu CTsport.cz, v rozhraní HbbTV v chytrých televizích, v iVysílání nebo v mobilní aplikaci ČT sport. Program plánovaných přenosů pravidelně aktualizujeme na webu ČT sport, aby měli fanoušci co nejlepší přehled a servis,“ říká ředitele divize Sport České televize Jiří Ponikelský.
Jednou z novinek ve vysílání je živý přenos z nástřelu biatlonistů. „
Divák získá jedinečný pohled do zákulisí přípravy střelby závodníků,“ prozradil Dusík. Další významnou novinkou bude v prosinci uvedení vylepšeného webu ČT sport a modernizovaná aplikace ČT sport, které nabídnou jednodušší a přehlednější přístup k živým přenosům, rychlejší orientaci ve sportovním programu a modernější grafické prostředí.
zdroj: ČT