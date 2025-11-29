Nový seriál Sandokan již v pondělí na Rai 1

Nový seriál Sandokan již v pondělí na Rai 1DNES! | redakce | tisk | názory
Již v pondělí 1.12.2025 odvysílá italská veřejnoprávní Rai remake kultovního seriálu Sandokan. Ve světové premiéře jej nabídne Rai 1 ve 21:30 hodin.
Stanice Rai 1 je volně dostupná v HD rozlišení z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird. Program je u nás také dostupný v nabídce vybraných operátorů OTT a IPTV služeb.
Téměř celý seriál se natáčel v jižní Itálii. I když bude mít divák pocit, že některé scény jsou natočeny daleko za hranicemi Itálie, ale není tomu tak. Rai nechala postavit kulisy v ateliérech v Římě a venkovní scény se natáčely převážně v jižní Kalábrii a pouze se upravily speciálními efekty. Seriál vyniká velkou dávkou akce a dobrodružství, napětí a očekává se, že seriál zaujme jak dospělé, tak i děti. Podobně jako před téměř 50 lety.
V roli Sandokana se tentokrát představí turecký herec Can Yaman. Režie se ujaly Jan Maria Michelini a Nicola Abbatengelo. Osmidílný seriál vznikl v koprodukci Rai Fiction a Lux Vide.
Jako první seriál odvysílá Rai 1. Poté bude k dispozici na streamovací platformě disney+. Na volně šířených programech se seriál má objevit nejdříve v roce 2027. O mezinárodní distribuci seriálu Sandokan se stará společnost Fremantle.
Česká televize divákům nabídne restaurovanou původní verzi seriálu Sandokan (1976), který do tehdejší Československé televize přinesl už v 70. letech velký divácký úspěch. Přesný termín uvedení původního seriálu z roku 1976 zatím není k dispozici.