Start Vega C se satelitem KOMPSAT-7 odložen

Start nosné rakety Vega C se satelitem KOMPSAT-7 byl odložen na pozdější termín. Původně měla raketa vypustit do vesmíru zmíněný satelit dnes 28. listopadu 2025. Let byl o několik dní odložen.
Podle aktuálních informací je nový termín startu stanoven na 1. prosince 2025 ve 14:21 hodin místního času (18:21 SEČ). Důvodem jsou dokončovací práce na pozemním prostředku. Odložení startu nebude mít vliv na start rakety Galileo L14 v rámci mise VA266.
KOMPSAT-7 je součástí mise VV28. Satelit bude umístěn na sluneční synchronní oběžnou dráhu. Předpokládaná celková doba trvání mise (od startu po separaci satelitu) je 45 minut.
Posláním družice KOMPSAT-7 je poskytovat satelitní snímky s vysokým rozlišením, které uspokojí vládní a institucionální potřeby Jižní Koreje. KOMPSAT-7, vyvinutý společností KARI ve svém zařízení v Daejeonu v Jižní Koreji, bude při startu vážit přibližně 2000 kg.
Vypuštěním této družice, která by měla posílit korejské kapacity v oblasti pozorování Země, podporuje Arianespace ambiciózní národní vesmírný program Jižní Koreje.