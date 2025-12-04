Freenet má 1,2 milionu zákazníků v DVB-T2 a zdražuje

Freenet má 1,2 milionu zákazníků v DVB-T2 a zdražujeDNES! | redakce | tisk | názory
Domácnosti s pozemní televizí v Německu budou muset od Nového roku sáhnout hlouběji do kapsy. Tamní provozovatel placené pozemní televize Freenet TV zvýší ceny předplatného za komerční stanice ve vysokém rozlišení (HDTV).
Freenet TV umožňuje prostřednictvím DVB-T2 v Německu přístup k zakódovaným německým privátním programům ve full HD rozlišení jako jsou RTL, ProSieben, Sat.1 či Vox.
Placenou pozemní televizi využívá v Německu 1,2 milionu zákazníků.
Od Nového roku se zvýší předplatné ze současných 7,99 eur měsíčně na 9,49 eur měsíčně. To je výrazně více, než například u streamovací služby Waipu.TV, kterou také většinově vlastní společnost Freenet AG, a která v současné době nabízí kompletní balíček s více než 300 televizními kanály plus službou Wow za 5 eur měsíčně.
Freenet TV od svého startu v DVB-T2 v roce 2017 zvýší svoji cenu předplatného již poněkolikáté. V době svého spuštění stálo předplatné 5,75 eur měsíčně (69 eur ročně). V září 2022 byla cena zvýšena ze 6,99 na 7,99 eur měsíčně.
zdroj: Digital Fernsehen