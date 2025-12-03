CANAL+ France překlopil některé programy do HEVC

Quantcast
Skupina CANAL+ provedla ve Francii významné změny v distribuci televizních programů přes satelit. Některé stanice byly ukončeny. Řada programů je nyní šířena v efektivnějším video kodeku HEVC (H.265).

V úterý 2. prosince byl klíčovým dnem pro operátor CANAL+ France. Ukončil provoz stanice CANAL+ Séries a to ve všech distribučních platformách (DTH, ADSL/FTTH, OTT). Obsah je nyní dostupný na vyžádání v aplikaci Canal+.

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

8. prosince 2025 bude spuštěn další informační kanál s názvem Europe 1. Stanice se objeví v ADSL/FTTH a OTT službě operátora. Do satelitní nabídky není plánován.

Od úterý 2.12.je dostupný hudební kanál Europe 2 POP TV v satelitní službě CANAL+ France na družici Astra (19,2°E). Stanice dříve nebyla šířena přes satelit. Nicméně program mohli doposud sledovat diváci přes ADSL, optiku či OTT.

Největší změnou (od 2.12.2025) je překlopení řady programů CANAL+ France z MPEG-4 do HEVC. Změna se dotkla 33 stanic, které jsou umístěny na frekvencích 12,324 GHz a 12,402 GHz družice Astra 1N (19,2°E). S překlopením stanic do HEVC se snížila celková kapacita potřebná pro distribuci stanic. Operátor CANAL+ tak mohl uvolnit jeden transpondér (12,728 GHz).

Pro diváky FTA programů se ale nic nemění. Všechny programy překlopené do HEVC jsou placené. V multiplexu 12,402 GHz se vysílá volně jen promo kanál A La Une HD.

S překlopením stanic do HEVC zároveň došlo k výrazným přesunům stanic CANAL+ France na nové vysílací parametry.

technické parametry - CANAL+ France (transpondéry s programy v HEVC):

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,324 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,402 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

zdroj: satkurier.pl

názory čtenářů




