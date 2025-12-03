Quantcast
Středa, 3. prosince 2025

Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT

Bratři, herecké osobnosti, pokračovatelé slavného hereckého rodu - Jan a Rudolf Hrušínští. Po letech se sešli před kamerou při natáčení celovečerního dokumentu, ve kterém vyprávějí o životě svém, svého slavného otce a nejen jeho. Jejich předkem totiž byl zakladatel jednoho z nejstarších hereckých rodů Ondřej Červíček.

Dokument režiséra Jakuba Wehrenberga Já, brácha a jméno Hrušínský bude mít premiéru v sobotu 13. prosince ve 21:20 na ČT1.

Bylo radostí si s bráchou povídat a vybavovat si všechny ty dávno zasuté vzpomínky. Točili jsme spolu letos od ledna až do léta s lidmi, kteří jsou nám blízcí stejně jako místa, kde dokument Jakuba Wehrenberga vznikal. Z více než deseti hodin natočeného materiálu Jakub sestříhal hodinu a sedm minut našeho povídání, ukázek z divadel a filmů, vzpomínek na rodiče, naše šarvátky i přátelství. Při natáčení dokumentu jsem si uvědomil, že teď s bráchou možná prožíváme nejlepší období našeho vztahu vůbec. Vědomí sounáležitosti a společné minulosti je skvělé a díky za něj,“ říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

Dokument Já, brácha a jméno Hrušínský (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)
▲ Dokument Já, brácha a jméno Hrušínský (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

Režisér Jakub Wehrenberg neměl oba slavné bratry před kamerou poprvé: „Přiznám se, že jsem je dal dohromady už v roce 2019, kde hráli - překvapivě - bratry v mém hudebním filmu o Evě Pilarové. Proto jsem měl už půdu lehce připravenou, a protože se s Honzou známe hodně dlouho a s Rudolfem natáčím jeden dlouhý seriál, byl jsem rád, že na nabídku kývli. Spíš než o překvapení pak šlo o radost během natáčení.“

Bratři Hrušínští v dokumentu půjdou nejen ve stopách svého otce. Uvidíme je společně, i každého zvlášť a během jejich společné filmové cesty také další členy rodiny: vzpomínat budou na maminku, zahlédneme manželku Jana Hrušínského Miluši Šplechtovou, dceru Kristýnu Hrušínskou anebo Rudolfa Hrušínského nejml., syna Rudolfa Hrušínského ml. nechají nahlédnout do rodinných alb a vzpomínek, které dosud zůstávaly skryté. Například že byli oba v době normalizace nuceni, aby se nehlásili ke svému otci. „Netušil jsem, že se oba bratři měli vzdát příjmení Hrušínský, a tedy i slavného otce,“ říká k tomu Jakub Wehrenberg.

Nakolik bylo soukromí bratrů Hrušínských odhaleno, odpovídá Jan: „Když mi bylo patnáct let, tedy před 55 lety, rozhodl jsem se pro herectví. Od té doby je moje soukromí věcí veřejnou, ať se mi to líbí, nebo ne. Takže odhalovat soukromí těžké nebylo. Navíc jsme oba dva, já i Rudolf, Jakubovi před kamerou říkali jen to, co jsme říct chtěli.“

Výjimečný dokument vznikal rok a adventní atmosféru na obrazovkách České televize prozáří. „Tento film vznikl z potřeby vyprávět příběh dvou umělců, kteří zásadně ovlivnili podobu českého divadla a filmu a jsou pokračovatelé slavného českého hereckého rodu. Jsem ráda, že můžeme divákům nabídnout autentický, otevřený a silný portrét Jana a Rudy Hrušínských. A jsem moc ráda, že se pánové po letech mohli spolu potkat před kamerou, i když v trochu jiné roli než obvykle,“ uvádí kreativní producentka Martina Šantavá.

zdroj: ČT

